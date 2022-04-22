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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Bolu ve Hatay'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verilirken, Diyarbakır ve Erzurum'da da bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Bolu'nun Gerede ilçesi Demirciler mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve yapılan çalışmalar sonucunda aktif fay hattı ve çevresindeki tampon bölgede kaldığı tespit edilen 41 taşınmazın acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Söz konusu taşınmazlar 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kamulaştırılacak.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Emek ve Aksaray mahalleri sınırları içerisinde yer alan 7 özel mülkün de üzerlerindeki yapılarla birlikte, afet riskinin bertarafı, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulabilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Dokuzçeltik mahallesi sınırları içerisinde yer alan bazı alanlar ile Erzurum'un Yakutiye ve Palandöken ilçeleri sınırları içerisinde bulunan bazı alanlar ise kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

İlan edilen kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanları içinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.

Kararlarda, söz konusu alanların sınır, kroki ve koordinatlarına da yer verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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