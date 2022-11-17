Ukrayna Altyapı Bakanlığı, 19 Kasım'da süresi dolacak olan Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın 120 gün daha uzatıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da anlaşmanın uzatıldığını teyit etti.

Ukrayna Altyapı Bakanlığı,19 Kasım'da süresi dolacak olan Karadeniz Tahıl Anlaşması'na dair önemli bir açıklamada bulundu.

Bakanlık, İstanbul'da imzalanan anlaşmanın 120 gün uzatıldığını duyurdu.

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, "Karadeniz Tahıl Anlaşması 120 gün daha uzatılacak. Birleşmiş Milletler ve Türkiye, anlaşmanın garantörü olmaya devam edecek" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de "Tüm tarafların, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nı sürdürmekte anlaşarak Ukrayna'dan tahıl, gıda ve gübrenin güvenli sevkedilmesine yardımcı olmalarını memnuniyetle karşılıyorum" dedi. Guterres aynı zamanda, BM'nin, Rusya'dan gıda ve gübre ihracatı yapılmasının önündeki engelleri kaldırmakta kararlı olduğunu ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise, tahıl sevkiyatına ilişkin, "Tahıl anlaşması 120 gün uzatılacak. Ukrayna, BM Genel Sekreteri Guterres ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte gıda krizine karşı küresel mücadelede önemli bir karar alındı. Ortaklarımız Türkiye ve BM'den resmi açıklama bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN DA TEYİT ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır. Geride bıraktığımız 4 aylık dönemde 500'e yakın gemi ile 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile bu anlaşmanın dünyanın gıda temini ve güvenliği için ne denli önemli ve faydalı olduğu açıkça görülmüştür. Anlaşmanın uzatılması iradesini ortaya koyan Birleşmiş Milletler'e, Genel Sekreter Sayın Guterres'e, Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'e ve Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.