  • BIST 1.857,65
  • Altın 772.84340
  • Dolar 13.2529
  • Euro 15.0812
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 7 °C
»

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle görüşecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle görüşecek

Edinilen bilgiye göre, AK Parti'li milletvekilleriyle en son 2021'in temmuz ayında gruplar halinde görüşen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu toplantılara devam edeceği öğrenildi.

Erdoğan'ın bu kapsamda parti genel merkezinde bir grup milletvekiliyle çarşamba günü kahvaltılı toplantıda bir araya gelmesi bekleniyor.

Toplantılarda milletvekillerinin, illerine ilişkin değerlendirmeleri Erdoğan'a aktarması planlanıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fatih Erbakan: Asgari ücretten vergiyi kaldıracağız12 Aralık 2021 Pazar 20:27
  • Kılıçdaroğlu: Her kesim helalleşmelidir08 Aralık 2021 Çarşamba 21:40
  • TBMM'de bütçe görüşmesinde 'kirli, karanlık ilişkiler' gerginliği08 Aralık 2021 Çarşamba 18:47
  • CHP'li Özel: Stokçuluk varsa ekonomi kötü demektir08 Aralık 2021 Çarşamba 16:56
  • Bahçeli'den 'Alparslan Türkeş Siyaset Vakfı Akademisi' açıklaması06 Aralık 2021 Pazartesi 22:13
  • Kılıçdaroğlu: Bu bütçeye 'hayır' diyeceğiz06 Aralık 2021 Pazartesi 21:37
  • 12 gün sürecek 2022 yılı bütçe maratonu yarın başlıyor05 Aralık 2021 Pazar 15:15
  • Bakan Yanık: Büyük milletten büyük devlet olmaya giden sürecin içindeyiz01 Aralık 2021 Çarşamba 22:44
  • Perinçek, Konya'da Üretim Devrimi Kurultayı’na katıldı29 Kasım 2021 Pazartesi 17:36
  • İYİ Parti'li Tatlıoğlu: Türkiye'yi acilen bir seçim sürecine sokmalılar29 Kasım 2021 Pazartesi 17:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti