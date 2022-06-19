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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Güvenilir Yapay Zeka Damgası" ile veri kaynaklı risklerin azaltılması hedefleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Güvenilir Yapay Zeka Damgası ile yapay zeka teknolojilerinin asgari güven standartlarına uymasını hedeflemekteyiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Güvenilir Yapay Zeka Damgası" ile veri kaynaklı risklerin azaltılması hedefleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Güvenilir Yapay Zeka Damgası ile yapay zeka teknolojilerinin asgari güven standartlarına uymasını hedeflemekteyiz." dedi.

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi çalışmalarında gelinen son noktaya ilişkin AA muhabirine, açıklamalarda bulunan Oktay, son yıllarda dijitalleşmenin başta ekonomik faaliyetler olmak üzere tüm alanlara derin şekilde nüfuz ederek bu alanları şekillendirdiğini söyledi.

Oktay, dijital verilerin oluşturulması ve üretkenliği artıracak şekilde işlenmesinin ülkelerin ekonomik büyüme politikalarının ana odaklarından biri haline gelmeye başladığını belirterek, "Dijital veriyi işlemek ve ondan anlam çıkararak değer üretmek adına yapay zeka teknolojilerinden daha fazla faydalanabilmek için birçok ülkenin ulusal ölçekte politikalar geliştirip uygulamaya aldığını ve bu alanda küresel bir yarışın da yaşanmakta olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zeka teknolojilerinin önümüzdeki dönemde küresel düzenin kurallarının yeniden belirlenmesi açısından önemli bir faktör olacağının altını çizen Oktay, bu teknolojilerin imalat, savunma, sağlık, tarım, eğitim, finans gibi pek çok sektördeki üretkenliği ve veriye dayalı yenilikçiliği giderek arttıracağını ifade etti.

Güvenilir Yapay Zeka Damgası
Yapay zeka teknolojilerinin göstermekte olduğu hızlı gelişimin güven konusunda bir takım kaygıları da beraberinde getirdiğine dikkati çeken Oktay, bu teknolojilerin bilim kurgu konseptinden çıkıp gerçek dünyaya entegre olduğunu, başta insan hayatı, iş dünyası ve sağlık üzerinde etki oluşturacak bir konuma geldiğini vurguladı.

Fuat Oktay, sağlık sistemlerinden, e-ticarete birçok alanda yapay zeka ve ilişkili teknolojiler ile karşılaşıldığını kaydederek, "Modern yaşamın neredeyse her noktasında karşımıza çıkan algoritmaların yanlış davranma riskleri güven ihtiyacını doğurmaktadır. Bu ihtiyaç üzerine ortaya çıkan 'güvenilir yapay zeka' kavramı, riskin doğru yönetilmesine büyük oranda katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesinde güven temelli risklerin çoğunun veri kaynaklı olduğunu aktaran Oktay, şöyle devam etti:

"Yapay zeka teknolojilerinde güven konusunda sistemlerin tarafsız, etik, açıklanabilir, denetlenebilir ve emniyetli olması bir çerçeve oluşturmaktadır. Gelinen noktada, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de güvenilir yapay zeka en önemli konulardan biri haline gelmiştir. Stratejimiz güvenilir yapay zeka geliştirilmesine ilişkin adımları çok yönlü bir şekilde ele almaktadır. Bu bağlamda Ulusal Yapay Zeka Stratejimizde bir yandan güvenilir yapay zeka geliştirilmesiyle ilgili etik ve hukuki çerçevenin oluşturulmasına yönelik tedbirler oluşturulurken, diğer taraftan da güvenilir yapay zekanın denetimine ilişkin ulusal bir çerçevenin hazırlanması için tedbirlere yer verilmiştir.

Süreçteki ilk hedefimiz ülkemizin yapay zeka risk haritasını oluşturarak, yapay zeka risk yönetimine ilişkin tavsiyelerin hazırlanması olacaktır. Oluşturulan tavsiye gerek geliştiriciler gerekse son kullanıcılar tarafında bir farkındalık sağlarken, güvenilir yapay zeka denetimi mekanizmasının kontrol listesine de altlık oluşturacaktır. Bu çerçevede, hayata geçirmeyi planladığımız 'Güvenilir Yapay Zeka Damgası' ile yapay zeka işaretlemesine dönük ciddi bir adım atıyoruz. Güvenilir Yapay Zeka Damgası ile yapay zeka teknolojilerinin asgari güven standartlarına uymasını hedeflemekteyiz. Güvenilir Yapay Zeka Damgası ile yapay zeka teknolojilerine asgari güven standartları oluşturularak, kamu kurumları veri temelli organizasyonlara dönüştüreceğiz."

Kamu Veri Alanı
Oktay, Ulusal Yapay Zeka Stratejisinin önceliklerinden birinin de "kaliteli veriye ve teknik altyapıya erişim" imkanlarını genişletmek olduğunun altını çizerek, bu öncelik kapsamında yapay zeka ve ileri analitik araştırmalarında verilerin güvenli bir şekilde paylaşımını sağlayacak mekanizmaların oluşturulacağını dile getirdi.

Oktay, bugüne kadar "Dijital Türkiye" çalışmalarında atılan adımlar ve uygulamaya alınan dijital kamu hizmetleri ile gelinen noktada kamunun büyük verisinin oluşturulduğunu ifade ederek, artık "veriden değer üretme" konusunda da adımların hızla atılmaya başlandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi uhdesinde hazırlıkların başladığını belirten Oktay, "Kamu Veri Alanı" projesinin tam da bu amaca hizmet edecek projelerden biri olduğunu söyledi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yapay zeka ve ileri analitik çalışmaları geliştirerek sürdürebilmek için kaliteli veriye ve teknik altyapıya erişimin önemli bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Oktay, şunları kaydetti:

"Dijital dünya düzeninde kamu kurumları da hizmet sunumları ve ürün geliştirme safhalarında veri odaklı bir yaklaşım benimsemek durumundadır. Örneğin, AB'nin de hayata geçirmek üzere benimsemiş olduğu 'veri uzayları' konseptinden yola çıkarak kamu kurumlarının sahip olduğu verilerden daha yüksek değer üretmesinin, verimliliğin ve üretkenliğinin artırılmasının yolu açılacaktır. 'Kamu Veri Alanı' projesi ile veri paylaşımına ilişkin zorlukların önüne geçerek kamu kurumlarımızı 'veri temelli organizasyona' dönüştürüyoruz. Bu dönüşümü kolaylaştırmak için hazırlanacak geçiş planı doğrultusunda ihtiyaç duyulacak rehberlik ve eğitim gibi çalışmalarla veri yönetişimine ilişkin müşterek uzmanlığın geliştirilmesini sağlıyoruz. Stratejimiz doğrultusunda 2025 yılına kadar 50 kamu kurumumuzun Kamu Veri Alanı Projesine dahil olması için çalışıyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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