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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hazar koridorunun çok yoğun olarak faaliyete geçeceği bir hattı oluşturmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Hazar koridorunun çok yoğun olarak faaliyete geçeceği bir hattı oluşturmak istiyoruz. Halihazırda var ama kapasiteyi artırmak ve genişletmek istiyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hazar koridorunun çok yoğun olarak faaliyete geçeceği bir hattı oluşturmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ile Kazakistan arasında demir yolu ve kara yolu ulaşımındaki ortak koridorun daha fonksiyonel hale getirilebilmesi için Hazar koridorunun çok yoğun faaliyete geçeceği bir hattı oluşturmak istediklerini bildirdi.

Kazakistan'daki 2 günlük resmi ziyaretini AA'ya değerlendiren Oktay, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı bölgede yoğun bir gündem olduğunu aktardı.

Oktay, böyle bir dönemin Türkiye'ye çok daha farklı sorumluluklar yüklediğini belirterek, Rusya ile en uzun kara sınırına sahip ülkenin kardeş devlet Kazakistan olduğunu hatırlattı.

Hem Türk Devletleri Teşkilatı üyesi Kazakistan ile istişarelerde bulunmak hem de ekonomik ve ticari ilişkileri değerlendirmek üzere ziyaret gerçekleştirdiklerini aktaran Oktay, bölgedeki krizin sonlandırılmasıyla ilgili, birlikte nasıl bir çalışma yürütülebileceğinin görüşüldüğünü söyledi.

Diplomatik ilişkilerin 30. yılı
Geniş bir heyetle yaptığı ziyarette, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başbakanı Alihan İsmailov, ilgili tüm bakanlar, hükümet yetkilileri, farklı kurum temsilcileri ve iş insanlarıyla görüşme yaptıklarını belirten Oktay, "Son derecede verimli görüşmeler geçti. Diplomatik ilişkilerimizin de 30. yılıydı. Bu vesileyle Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın 30. yıla ilişkin mesajlarını da elden Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'e iletmiş olduk." dedi.

Fuat Oktay, özellikle Karma Ekonomik Komisyonu çerçevesinde, ekonomik ticari ilişkileri çok detaylı değerlendirdiklerini, yaptıkları çalışmalar sonucunda, birçok sektörü içeren, çok geniş kapsamlı bir eylem planı üzerinde de hemfikir kaldıklarını kaydetti.

Başta gümrükler olmak üzere lojistik ve ulaşım açısından Türkiye ve Kazakistan arasını daha hızlı ulaşılır kılabilmek için görüşmeler yaptıklarını ifade eden Oktay, bu sayede bölgedeki diğer tüm ülkelerle de çok daha rahat iletişim sağlanabileceğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şöyle devam etti:

"Demir yolu ve kara yolu ulaşımı alanında ortak koridorun, geleceğe dönük nasıl daha fonksiyonel hale getirilebileceğiyle alakalı çalışmalarımız oldu. Bu zaten geçmişte de vardı, şimdi de değerlendirmelerimizi yaptık. Bazı kararlarımızı aldık. Bu ivme geleceğe dönük artarak devam edecek. Türkiye'den hemen hemen her gün bir ihracat trenimiz bu bölgeye geliyor, Çin'e kadar uzanıyor. Trans Hazar diye ifade ettiğimiz, Hazar koridorunun çok yoğun olarak faaliyete geçeceği bir hattı oluşturmak istiyoruz. Halihazırda var ama kapasiteyi artırmak ve genişletmek istiyoruz. İnşallah bütün bunlar hayata geçecek. Yine tarım, madencilik, enerji alanında çok ciddi fırsatlar var."

"Türkistan manevi pınarların aktığı bir şehir"
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki resmi temaslarının ardından tarihi Türkistan şehrine de ziyarette bulunan Fuat Oktay, Türkistan'ın kültür ve tarihi kimliği açısından önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bölgeyi, "Türk dünyasının geriye gidildiğindeki birlikteliğini bir arada tutan, manevi pınarların aktığı bölgeler." olarak niteleyerek, şunları kaydetti:

"Türkistan ile Konya'yı doğrudan Mevlana'yı ilişkilendirebiliriz. Farabi'yi burada hemen yanı başınızda Hoca Ahmet Yesevi hazretleri ile Hacı Bektaş-ı Veli'yi ilişkilendirilebilirsiniz. Türkiye'deki birçok manevi pınarlarla burayı ilişkilendirebilirsiniz ve pınarların buradan aktığını görürsünüz. Aynı şekilde burada bir üniversitemiz var bizim. Uluslararası bir üniversite, çok farklı ülkelerden, yanılmıyorsam 30'un üzerinde ülkeden öğrenci alan bir üniversitemiz. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin 16 bin öğrencisi var. Muhteşem bir kampüsü var. Kütüphaneleri, tıp fakülteleri, mühendislik birimleri, beşeri ve sosyal bilimleri, sportif alanlar ile her alanda güçlü akademik bir kadrosu var. Birlik ve beraberliği, aslında dayanışmayı, pınarların aktığı güzergahları da düşünecek olursak manevi ve tarihi boyutta, bunları bilimsel açıdan değerlendirebilecek, geliştirebilecek ve ilişkilendirilebilecek de bir merkez burası. Bu anlamda da Türkiye ve Kazakistan birlikte çalışıyorlar."

Kaynak: Haber Kaynağı
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