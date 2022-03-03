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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Kazakistan'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov'un davetiyle resmi ziyarette bulunmak üzere Kazakistan'a geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Kazakistan'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı, Nur Sultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Kairbek Uskenbayev, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ile Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici karşıladı.

Fuat Oktay'a ziyaretinde TBMM Kazakistan Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Ali Cevheri, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ve MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı eşlik ediyor.

Oktay, ziyaret kapsamında, Türkiye ve Kazakistan arasındaki 12'nci dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısına katılacak. Ardından iki ülke arasındaki ilişkilere hız kazandırması hedeflenen ticaret, sanayi, enerji, ulaştırma, sağlık, tarım, orman ve turizm sektörleriyle ilgili protokollerin imza törenine iştirak edecek.

Türk firmalarının yetkilileriyle bir araya gelmesi beklenen Oktay, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşecek ve onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

Fuat Oktay, daha sonra Kazakistan'ın Türkistan şehrindeki Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesindeki öğrencilerle buluşacak. Oktay, burada "Türk-Kazak İlişkilerinde Ekonomik ve Siyasi Gelişmeler" başlıklı konferansta bir konuşma gerçekleştirecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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