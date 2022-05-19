Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Üstel ile telefonda görüştü

Görüşmede, Türkiye'nin, dün olduğu gibi bugün de KKTC ve Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunun altını çizen Oktay, Türkiye'nin KKTC'nin barış, kardeşlik, refah ve istikrarından yana taraf olduğunu dile getirdi.
Üstel ise en kısa sürede Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini belirtti.
Kendilerini Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyacaklarını ifade eden Oktay, UBP-DP-YDP koalisyonunda kurulan yeni hükümete başarılar diledi.
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