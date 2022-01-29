  • BIST 1.983,18
  • Altın 769.11377
  • Dolar 13.4872
  • Euro 15.0544
  • Ankara -8 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -17 °C
»

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, milli güreşçiler Kayaalp ve Akgül'ü kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül'ü kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, milli güreşçiler Kayaalp ve Akgül'ü kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Oktay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha önce Kovid-19 geçiren Oktay'a geçmiş olsun dileklerini ileten milli güreşçiler, şimdiden 2024 Olimpiyatları'na hazırlandıklarını belirtti.

Kayaalp ve Akgül, kendilerine her zaman destek veren Oktay'a teşekkür etti.

Oktay da her zaman sporu ve sporcuları desteklediklerini vurgulayarak, Türkiye'nin spor alanında son yıllarda önemli başarılar kazandığını ve bu başarı seviyesinin daha ileriye taşınacağını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray hazırlık maçında darmadağın oldu: Tuzlaspor'dan farklı galibiyet28 Ocak 2022 Cuma 15:19
  • Trabzonspor'da 6 isim için imza töreni28 Ocak 2022 Cuma 15:09
  • Galatasaray Kulübünde başkan yardımcılığına Özgür Kalelioğlu getirildi28 Ocak 2022 Cuma 14:27
  • Futbolda haftanın programı28 Ocak 2022 Cuma 11:49
  • Vanlı kadın futbolcular, serüvenlerini profesyonel kulüpte sürdürecek28 Ocak 2022 Cuma 11:43
  • Kısa kulvar sürat pateninde ilk olimpiyat heyecanı28 Ocak 2022 Cuma 11:29
  • Salih Uçan, Medipol Başakşehir'de28 Ocak 2022 Cuma 10:11
  • NBA'de Furkanlı 76ers, Lakers'ı rahat yendi28 Ocak 2022 Cuma 09:59
  • Hull City'de teknik direktörlüğe Şota Arveladze getirildi28 Ocak 2022 Cuma 09:09
  • Galatasaray'da Alanyaspor mesaisi devam etti27 Ocak 2022 Perşembe 21:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti