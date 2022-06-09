Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü tarafından alçakça şehit edilen Aybüke Yalçın öğretmenimizi şehadetinin 5. yılında rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü tarafından alçakça şehit edilen Aybüke Yalçın öğretmenimizi şehadetinin 5. yılında rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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