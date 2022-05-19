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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Altun, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "1919'da Samsun'da yakılan meşaleyi 103 sene sonra bugüne ve bugünden de kararlılıkla geleceğe gençlerimizle taşıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun'un paylaşımında yer alan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan videoda savaştan, düşman işgalinden kurtulup tam bağımsızlığa ve kurtuluşa giden ilk adımın 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından atıldığını belirtildi.

Bugün ise muasır medeniyetler seviyesine çıkma gayretiyle güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa etme gayesinin geleceği de şekillendirdiği vurgulanan videoda, şunlar kaydedildi:

"Sanayiden eğitime, kültürden tarıma her alanda büyüyor, gelişiyor ve rekabet ediyoruz. Bu zorlu yolda en büyük görev ve sorumluluk gençlerimize düşüyor. Geleceğe umutla bakan bir Türkiye için gençlik ve spor yatırımları da durmaksızın artıyor. 81 ilin tamamına açılan üniversiteler, yurt dışında eğitim için ayrılan kaynak, artırılan öğrenim burs ve kredileri, genç yatırımcılara yönelik teşvikler ve daha birçok atılım sayesinde gençlerimiz, gelecek Türkiye yüzyılı için çalışmaya, üretmeye ve geliştirmeye devam ediyor. Spora ve altyapısına yapılan milyarlarca liralık sayısız yatırım sayesinde artık çok daha fazla gencimiz, farklı branşlarda profesyonel müsabakalara katılabiliyor ve üstün başarılar elde ediyor. 1919'da Samsun'da yakılan meşaleyi 103 sene sonra bugüne ve bugünden de kararlılıkla geleceğe gençlerimizle taşıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: Haber Kaynağı
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