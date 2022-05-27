Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan '27 Mayıs' mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bugün geçmişte Yaslıada olarak bilinen Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda, 'Yassıda Yargılanıyor' programıyla bir kez daha darbeciler milletimizin vicdanında hesap verecekler." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından, 27 Mayıs askeri darbesinin 62'nci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye'nin siyasi tarihinin utanç vesikalarından biri olan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle yad ettiğini belirtti.

Milletin iradesine müdahaleyi meşru gören darbeci zihniyetin, vicdanlarda mahkum edildiğini vurgulayan Altun, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün geçmişte Yaslıada olarak bilinen şimdi ise darbecilerin izlerinin tamamen silindiği Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda, Cumhurbaşkanımızın katılacağı 'Yassıda Yargılanıyor' programıyla bir kez daha darbeciler milletimizin vicdanında hesap verecekler. Milletimizin vicdanında ebediyen mahkum olan bu müdahaleci zihniyetin sembolü olan 27 Mayıs; 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat darbelerinin ve son olarak FETÖ tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan 15 Temmuz darbe girişimi gibi şeytani planların ilham kaynağıdır.

Fakat milletimiz 15 Temmuz'da makus talihini değiştirmiş ve bu habis zihniyete Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki destansı direnişiyle dur demiştir. Bu nedenle 15 Temmuz bir dönüm noktasıdır. O gün insanımız, onurunu hiçe sayan her türlü müdahaleye ve zorbalığa izin vermeyeceğini darbeci teröristlere ve tüm dünyaya haykırmıştır ve o günkü direniş ruhu tıpkı 19 Mayıs gibi milletimizin kalbinde ebediyen diri kalacaktır."