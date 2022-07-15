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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Sivas'ta 15 Temmuz sergisi

Sivas'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, "Türkiye Aşkına Resim ve Fotoğraf Sergisi"nin açılışı yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Sivas'ta 15 Temmuz sergisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Atatürk Kongre Müzesi Bahçesi'nde ve Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen serginin açılışında konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Hain darbe girişimini unutmamayı ve unutturmamayı amaçladıklarını belirten Şimşek, "Direniş ruhunu her zaman canlı tutmayı, gençlerimize ve insanlarımıza yapılan hainliği ve bu direnişi çok güzel şekilde anlatmayı amaçlıyoruz. Bu amaçla da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından düzenlenen serginin açılışını gerçekleştireceğiz ve hep birlikte gezeceğiz." dedi.

Şimşek, vatan uğruna canını feda eden şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andığını kaydetti.

Serginin açılışına AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü katıldı.

Sergi, yarın akşam saatlerine kadar ziyaret edilebilecek.

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