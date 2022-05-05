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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden 56 ülkeye kitap bağışı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Cihannüma Salonu için kuruluşundan bugüne kitap bağışında bulunan 108 ülkeden 56'sına, kamu kurumlarınca yayınlanan Türkiye'nin tarih, kültür ve edebiyatını anlatan kitaplar gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden 56 ülkeye kitap bağışı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden, Cihannüma Salonu'na kuruluşundan bugüne kitap bağışında bulunan 108 ülkeden 56'sına, kamu kurumlarınca yayınlanan Türkiye'nin tarihi, kültürü ve edebiyatını anlatan kitaplar gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020'de açılan Millet Kütüphanesi için 2017'de kitap toplama çalışması başlattıklarını, Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı ve Kültür İşleri Genel Müdürlüğü ile görüşmelerde bulunduklarını söyledi.

Türkiye'nin yurtdışında bulunan temsilciliklerine genelge gönderildiğini ve bulundukları ülkelerin yetkili kurumlarından kitap talep ettiklerini anlatan Tuğlu, "Cihannüma Salonu'nda 200 binden fazla kitap yer alıyor. Şu ana kadar 108 ülkeden 10 binin üzerinde kitap hediye edildi. Hatta bugün Meksika büyükelçisi geldi, bayram sonunda Brezilya da kütüphanemize kitap bağışında bulunacak." diye konuştu.

Millet Kütüphanesi olarak, Türkiye'ye kitap gönderen ülkelere kitap bağışlama kararı aldıklarını belirten Ayhan Tuğlu, şu ana kadar Türk Hava Yolları'nın uçuş gerçekleştirdiği 56 ülkeye kitap gönderdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, şunları kaydetti:

"Amacımız bize kitap gönderen 108 ülkeye kitap göndermek. Bu ülke sayısı diğer ülkelerden gelecek kitap sayısına göre artacak. Şu anda kütüphanemizde 108 ülkeden 140 farklı dilde kitap var. Ülkelerden genelde tarih, kültür ve edebiyatla ilgili kitapları göndermelerini istedik. Biz de tarih, kültür, edebiyat alanında kamu kurumlarınca yayınlanan kitapları tercih ettik. Bu proje için herhangi bir ödemede bulunmadık."

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nce kitap gönderilen ülkelerin isimleri şöyle:

"Umman, Çin, Güney Kore, Cezayir, Venezuela, Kazakistan, Macaristan, Kırgızistan, Singapur, Pakistan, Azerbaycan, Ürdün, Rusya, İspanya, Almanya, Yunanistan, Belarus, Arnavutluk, Fransa, Irak, Finlandiya, Kuveyt, KKTC, Tunus, Panama, İsviçre, Hindistan, Türkmenistan, Avusturya, Malezya, Bosna Hersek, Hırvatistan, Arjantin, Filipinler, Hollanda, Lübnan, Endonezya, Lüksemburg, Gürcistan, Kanada, İtalya, Romanya, Estonya, Tayland, Bulgaristan, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Belçika, Litvanya, Mısır, Suudi Arabistan, Portekiz, Kosova Cumhuriyeti, Özbekistan, Katar."

Türkiye'nin gönderdiği kitaplardan bazıları da şunlar:

"Atatürk, Amasya Selçuklu ve Osmanlı Mimarisi, Anadolu Uygarlıkları ve Türkiye’nin Antik Kentleri, Anonim Osmanlı Tarihi, Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı, Asyanın Kandilleri, Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız, Büyük Türkçe Sözlük, Bir İnsanlık Destanı Çanakkale Zaferi, Dede Korkut 1-2, Divanu Lugati't-Türk, Dünden Bugüne Tarihi İstanbul Çarşıları, Eski Anadolu Mimarlığı, Eski Türk Yazıtları, Gaziantep Savunması, Galata Mevlevi Hanesi Müzesi, Hat ve Tezhip Sanatı, Gökyüzünde Türkiye, Kamus-ı Türki."

Kaynak: Haber Kaynağı
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