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Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu kadın kooperatifleriyle bir araya geldi

"Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl" programına Edirne'de devam eden Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu, kadın kooperatifleri temsilcileriyle buluştu.
Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu kadın kooperatifleriyle bir araya geldi

Şehir Gönüllüleri Vakfının "Karaağaç Gölgesinde Yeşeren Umutlar Projesi" kapsamında oluşturulan binada kadınlar, kooperatifleri hakkında heyete bilgi verdi.

Vakfın müdürü Hicran Bali, burada yaptığı açıklamada, Edirne ve ilçelerinde 17 kadın kooperatifinin üretim yaptığını, kooperatiflerin çatı kuruluşu Şehir Gönüllüleri Vakfının kadınlara her zaman destek olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından yöresel ürünlerden yapılan yemekler ikram edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan, toplantının ardından, kadının topluma katıldığı her oluşumda refahın artığını söyledi.

Kadınların başarısının arttığına tanık olduklarını belirten Işıkhan, şöyle devam etti:

"Kooperatifçilik, kadınların istihdama katılma sürecinde bizlerin de Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu olarak desteklediğimiz ve sürekli politika önerisinde bulunduğumuz önemli başlıklardan bir tanesi. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kadın istihdamı gelişimi yönündeki tüm engelleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz.

Özellikle ekonomik destek anlamında, hibe programlarını da düşündüğümüzde kadınların önündeki tüm gelişime katılmaları yönündeki tüm engellerin kaldırıldığını görüyoruz. Bu çok büyük bir şeydir, yeter ki kadınlarımız bir şeyler üretsinler, bunları değerlendirsinler, ekonomiye, istihdama kazandırsınlar. Zaten kooperatifçiliğin de temel hedefi bu."

Toplantıya, Edirne Vali yardımcıları Sıdkı Zehin, Zafer Karamehmetoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve Tarım Kredi Kooperatif Market Kadın Kooperatifleri Satış Operasyon Sorumlusu Özlem Ceylan da katıldı.

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