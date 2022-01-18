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Cumhuriyet tarihinin ilk sanat durağı Musiki Muallim Mektebi’ne yoğun ilgi

Restorasyon çalışmalarının ardından yeniden kapılarını Mamaklılara açan Cumhuriyet tarihinin ilk sanat durağı Musiki Muallim Mektebi’ndeki kurslara ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. 
Cumhuriyet tarihinin ilk sanat durağı Musiki Muallim Mektebi’ne yoğun ilgi

Bugüne kadar binlerce sanatçının eğitim gördüğü bu tarihi yapı, bir yandan sanatın birçok dalını Mamaklılarla buluştururken bir yandan da yeni kursiyerlerle verdiği eğitimlere kaldığı yerden devam ediyor.

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Sanatın tüm güzellikleri Mamak’ta yaşanır
Kurslara ilginin her geçen gün arttığını dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Binlerce Mamaklı hem hobilerini geliştirmek hem de meslek sahibi olabilmek için düzenlediğimiz kurslara katılıyor. Kurslarımıza her geçen gün ilginin arttığını görüyoruz. Buda bizi mutlu ediyor. Sanatın tüm güzelliklerinin yaşandığı Musiki Muallim Mektebi’ndeki kurslarımıza hemşerilerimizi beliyoruz” dedi.

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