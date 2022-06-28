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Cüneyt Arkın hayatını kaybetti

Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti.
Cüneyt Arkın hayatını kaybetti

Kariyer hayatı boyunca 300'den fazla filmde rol almış, Türkiye sinema tarihinin usta isimlerinden Cüneyt Arkın, 85 yaşında yaşamını yitirdi. 

DÜN GECE RAHATSIZLANDI

Usta oyuncu Cüneyt Arkın dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti. Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın çok sayıda ödülü bulunuyordu

3 ÇOCUK BABASIYDI

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan ünlü oyuncu 1937 yılında Eskişehir'de doğdu.

İlk evliliğini 1964 yılında Güler Mocan ile yapan Cüneyt Arkın'ın bu evliliğinden kızı Filiz doğdu. Evliliği kısa süren ünlü oyuncu, 1970 yılında Betül Işıl ile evlendi. Bu evliliğinden de Murat ve Kaan dünyaya geldi.

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