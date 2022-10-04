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Cüneyt Çakır, hakem eğitmeni oldu

Hakemlik kariyerine nokta koyan Cüneyt Çakır'ın, TFF bünyesinde hakem eğitmeni olarak görev aldığı ortaya çıktı.
Cüneyt Çakır, hakem eğitmeni oldu

Ağustos ayında hakemliği bırakan Türk futbolunun tecrübeli düdüklerinden Cüneyt Çakır, TFF bünyesinde kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Maaşı dudak uçuklattı!

Sabah'ın haberine göre; 45 yaşındaki Çakır'ın, Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı anlaşmayla hakem hocası olduğu öğrenildi. Tecrübeli ismin bu görev karşılığında ayda 100 bin TL alacağı belirtildi.

Cüneyt Çakır, geçen sezon mart ayında MHK tarafından yapılan operasyonda 13 hakemle birlikte liste dışı bırakılmış daha sonra Tahkim Kurulu kararıyla geri dönmüştü. Emektar hakeme, ligin 34. haftasındaki Antalyaspor-Kayserispor müsabakasında görev verilmişti.

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