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Dağcı Tunç Fındık: Doğu Anadolu'nun potansiyeli değerlendirilmeli

Ünlü Türk dağcı Tunç Fındık, Doğu Anadolu Bölgesi'nin coğrafi yapısı itibarıyla doğa sporlarına son derece müsait olduğunu ve bu potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Dağcı Tunç Fındık: Doğu Anadolu'nun potansiyeli değerlendirilmeli

Dünyada 8 bin metreyi aşan 14 dağın 13'üne tırmanan ve Everest Dağı'na iki defa çıkan ilk Türk olma özelliğiyle dikkati çeken Fındık, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin özellikle kış aylarında buz tırmanışı yapmak isteyen sporcular için önemli bir alan olduğunu dile getiren Fındık, "Bölgenin tümü, çok büyük bir dağlık coğrafyaya sahip olmanın verdiği avantajla birçok doğa sporuna her mevsim uygun. Tabii ki bu potansiyelin 10'da biri bile değerlendirilmiyor. Sadece üstünün tozu alınmış durumda. Kışın buz tırmanışı, tur kayağı, kayaklı turlar, yüksek dağlara tırmanışlar var. Burası Ağrı Dağı, Kaçkar Dağı ve Palandöken gibi önemli dağların olduğu bir bölge. Bölgede inanılmaz güzellikte zirveler var. Özellikle kayak ve klasik dağcılık için çok güzel bir bölge. Hakikaten yaz kış büyük bir potansiyel mevcut." diye konuştu.

"Yaz ve kış tırmanış yapılacak birçok bölge var"
Bölgede yaz ve kış yapılabilecek aktivitelerden bahseden Fındık, şunları kaydetti:

"Doğu Anadolu'da yazın da yaz tırmanışları, kaya tırmanışları yapılabilecek birçok bölge mevcut. Hepsi değerli ama benim de sevdiğim buz tırmanışı anlamında, gerçekten daha keşfedilecek ve yapılabilecek çok şey var. Palandöken'deki yapay buz duvarında arkadaşlarımız çok büyük geliştirme yapmayı planlıyor. Bunu da yakında göreceğiz. Burada Uluslararası Tırmanış ve Dağcılık Federasyonunun tarafından bir yarışma düzenlenecek."

Dağcılığın dışında şelalelerin de bölge için önemine işaret eden Fındık, "Doğu Anadolu Bölgesi'nin potansiyeli çok yüksek. Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta hem kaya tırmanışı hem de donmuş şelalelerde tırmanış açısından, benim ömrüm boyunca bitiremeyeceğim kadar iş var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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