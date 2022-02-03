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Daimler, Mercedes adıyla yeni bir döneme giriyor!

Daimler AG’nin otomobil ve hafif ticari araçlarından sorumlu şirketin yeni ismi Mercedes-Benz Group AG oldu.
Daimler, Mercedes adıyla yeni bir döneme giriyor!

Mercedes-Benz markalı otomobil ve hafif ticari araçlara hizmet veren Daimler AG’nin adı 1 Şubat 2022 itibarıyla 'Mercedes-Benz Group AG' olarak değişiyor.

Dünyaca ünlü Mercedes-Benz markası, otomobil üretiminde devrim oluşturmak amacıyla Carl Benz ve Gottlieb Daimler şirketlerinin birleşmesiyle 1926 yılında kurulmuştu. Daimler AG’nin adını Mercedes-Benz Group AG olarak değiştirmesi sırasında, şirketin borsa sembolü de 'DAI' yerine 'MBG' olarak yenilendi.

Şirket açıklamasında konuyla ilgili bir değerlendirmesi yer alan Mercedes-Benz Group AG Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kllenius, ''Mercedes-Benz Group AG adını almamız yenilenen stratejik odağımızın altını çiziyor. Bunu yaparken, şirketimizin özünü yani 'Dünyanın en çok arzu edilen otomobillerini ürettiğimizi' netleştiriyoruz. Mercedes Yıldızı her zaman geleceği iyileştirmek için bugünü değiştirmeyi vaat etti. Elektrikli ulaşım ve araç yazılımında liderliği üstlenerek kurucularımızın mirasını sürdürmek istiyoruz'' dedi.

DEĞİŞİM SÜRECİNDE MARKALAR YENİDEN YAPILANIYOR

Verilen bilgiye göre, Daimler AG’nin isim değiştirme sürecine paralel olarak Daimler Mobility AG de şirket adını uyarlıyor. Şirket artık, ''Mercedes-Benz Mobility AG'' adı altında finansman, kiralama ve sigorta alanlarında binek araçlar ve hafif ticari araçlar için ulaşım hizmetleri sunacak.

Şirket isim yenileyerek, geçen yıl başlayan tarihi yeniden yapılanma sürecini tamamlamış oluyor. Mercedes-Benz Group AG; Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach ve Mercedes-EQ binek otomobil markaları dışında hafif ticari araçlara ürün grubuna da odaklanıyor.

Dünyanın en değerli lüks otomotiv markalarına sahip olan grup, yeni yapılanmayla birlikte gelecekte ekonomik potansiyelini tam olarak geliştirebilecek ve rekabet gücünü daha iyi değerlendirebilecek.

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