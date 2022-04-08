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Dalaman’da orman vurgunu

Muğla'da, 29 Mart'ta Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 25 kişinin gözaltına alındığı operasyonun arkasından vurgun çıktı.
Dalaman’da orman vurgunu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 29 Mart'ta Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda; Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder Mutlu, işletme şefleri Kadriye Çiftçi ile Gökçe Şahin, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Vedat Karahan, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi muhasebecisi Musa Kaya dahil 25 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda bilgisayar, evrak ve dijital materyallere el koyuldu.

20 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI 
Gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si, jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli de 1 Nisan'da adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin ayrı araçlarla getirildiği adliye bahçesinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Klasörler dolusu evrak, jandarma personelince adliyeye taşındı.

Şüphelilerden muhtar Vedat Karahan(fotoğrafta), Dalaman orman işletme şefleri Kadriye Çiftçi ve Gökçe Şahin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder Mutlu ve Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Muhasebecisi Musa Kaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, Dalaman Orman İşletme Müdürü Mutlu'nun serbest bırakılmasına itiraz etti.

VURGUN ORTAYA ÇIKTI 
İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonun arkasındaki vurgun da ortaya çıktı. Şüphelilerin, 10 Temmuz 2019'da Dalaman ilçesinden çıkıp, Fethiye'nin turistik Göcek Mahallesi'ne kadar yayılan ve 17 saatte söndürülen orman yangınında zarar gören 1380 hektar alanı kayıtlara 350 hektar olarak geçirdiği belirlendi.

Kayıtlara geçirilmeyen 1030 hektarlık alanda kesimi yapılan yaklaşık 4 bin çam ağacının ise Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Vedat Karahan ile iş birliği yapılarak çeşitli illerde satılıp, parasının paylaşıldığı ileri sürüldü.

Şüphelilerin sahte nakliye raporu, kesim alanı dışında genç ve nitelikli ağaçların kesilmesi, ormana ait koylardaki işletmelerin usulsüz olarak kiraya verilmesi gibi usulsüzlükler yaptıkları da öne sürüldü.

Usulsüzlükler nedeniyle kamu zararının yaklaşık 3 milyon lira olduğu kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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