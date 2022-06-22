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Dalaman'da orman yangını çıktı
Dalaman'da orman yangını çıktı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
22 Haziran 2022 Çarşamba 09:31
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