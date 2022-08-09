  • BIST 2.790,38
  • Altın 1033.329
  • Dolar 17.9425
  • Euro 18.3547
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 30 °C
»

Damada kadın iç çamaşırı giydirip, tasma taktılar

Bursa'da bir düğünde damada arkadaşları kadın iç çamaşırı giydirip, boynuna tasma taktı. O anları davetliler, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Damada kadın iç çamaşırı giydirip, tasma taktılar

Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde geçen günlerde gerçekleşen bir düğünde damat Mehmet Y.'ye arkadaşlarının yaptığı şaka, sosyal medyada gündem oldu. Mehmet Y.'ye kadın iç çamaşırı giydiren arkadaşları, boynuna da tasma taktı. O anlar, düğüne katılan bir kişi tarafından cep telefonuyla çekilerek, sosyal medyada paylaşıldı.

Mahallelerinde damada her türlü şakanın yapıldığını söyleyen Mehmet Y., bu durumun yıllardır süren bir gelenek olduğunu söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkent EDAŞ Ankara’da 6 aylık hedefi tutturdu09 Ağustos 2022 Salı 10:24
  • Bakan Akar'dan Suriye'nin kuzeyine harekat açıklaması09 Ağustos 2022 Salı 10:19
  • Viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düşen sürücü ağır yaralandı09 Ağustos 2022 Salı 10:05
  • 1915 Çanakkale Köprüsü'ne 'Avrupa Çelik Köprü Ödülü' verildi09 Ağustos 2022 Salı 10:04
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan cam kemik hastası Hira Cinali ve ailesini kabul etti09 Ağustos 2022 Salı 10:04
  • Diyarbakır'da 2 ayda 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri ele geçirildi09 Ağustos 2022 Salı 10:02
  • İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı09 Ağustos 2022 Salı 10:01
  • Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi09 Ağustos 2022 Salı 10:01
  • İstanbul Valisi Yerlikaya, Ayasofya'da Roman vatandaşlarla bir araya geldi09 Ağustos 2022 Salı 10:00
  • FETÖ'nün 'futbolda şike' kumpasında yer alan eski hakim ve savcılar hakkında son soruşturmanın açılması kararı09 Ağustos 2022 Salı 09:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti