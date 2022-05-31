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Danimarka'dan Ukrayna'ya 290 milyon dolar değerinde askeri yardım

Danimarka'nın Ukrayna'ya 2 milyar kron (yaklaşık 290 milyon dolar) değerinde askeri yardım yaptığı bildirildi.
Danimarka'dan Ukrayna'ya 290 milyon dolar değerinde askeri yardım

Danimarka devlet televizyonu DR'nin haberine göre, Savunma Bakanı Morten Bodskov, Ukrayna'ya silah ve diğer askeri teçhizattan oluşan 2 milyar kron değerinde yardım gönderdiklerini açıkladı.

İsveç hükümeti de gizlilik çerçevesinde Ukrayna'ya yeni bir askeri yardım göndereceğini duyurdu.

Hükümetin sayfasından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yüksek oranda askeri destek verileceği, gizlilik nedeniyle desteğin mahiyetinin açıklanmayacağı belirtildi.

İsveç Ukrayna'ya daha önceden 5 bin AT4 tanksavar silah, 5 bin çelik yelek, 5 bin askeri kask ve 135 bin askere yetecek hazır gıda göndermişti.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter hesabından 2 Şubat'ta yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusuna yaptıkları 50 milyon dolar para yardımının da yerine ulaştığını duyurmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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