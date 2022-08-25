Dar gelirliye destek paketi: Hangi borçlar silinecek?

Hükümet dar gelirlilerin icralık ve hacizlik olan borçlarının karşılanmasını içeren yeni bir destek paketi hazırladı. Peki dar gelirlilerin hangi borçları silinecek?

Hükümet dar gelirlilerin icralık ve hacizlik olan borçlarının karşılanmasını içeren yeni bir destek paketi hazırladı. Peki dar gelirli lerin hangi borçlar ı silinecek ?

Hazine Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, dar gelirlilerin icralık borçları tasfiye edilecek.

Düzenleme ile 6 milyon kişinin 30 milyar liralık borcu tasfiye edilecek. Böylece 5 milyon ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşülecek.

Elektrik, doğalgaz, su gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçlarının bir kısmını devlet karşılayacak.

Çalışma grubunun, kredi ve kredi kartı borçlarına yoğunlaştığı da düşünülüyor.

Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Hazırlanan paketin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

"TASFİYE EDİYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çalışmayla ilgili "İcraatlarımızla dar gelirli vatandaşlarımızın da hep yanında olmaya devam ediyor, yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borçlarını yakında tasfiye ediyoruz" dedi.