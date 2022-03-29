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Darbe girişiminin Akıncı'daki zararı, 8 milyon 630 bin TL

Milli Savunma Bakanlığı'nın 15 Temmuz darbe girişiminde, darbecilerin Akıncı Üssü'ne verdiği zararın tazmini için aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 500 sanık hakkında açtığı dava kapsamındaki bilirkişi incelemesi tamamlandı.
Darbe girişiminin Akıncı'daki zararı, 8 milyon 630 bin TL

Milli Savunma Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminde, darbecilerin Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Akıncı Üssü'ne verdiği zararın tazmini için 2017 yılında Ankara 26'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, Akıncı Üssü'nden kalkan uçak ve helikopterlerin bombalama eyleminde kullandığı mühimmat, yakıt ve diğer giderler ile darbenin engellenmesi amacıyla devlet güçleri tarafından pistin bombalanması gibi ortaya çıkan her türlü zararın; aralarında Fetullah Gülen, Adil Öksüz, Harun Biniş ve darbeci askerlerin bulunduğu 500 sanıktan tazmini talep edildi. Dava sonuçlanana kadar davalıların mal varlıklarına ihtiyati haciz konulması da istendi.

İSTİNAF MAHKEMESİ HACİZ KARARINI ONADI

Ankara 26'ncı Hukuk Mahkemesi, davalıların mal kaçırma şüphesinin kuvvetli olması ve davacının Milli Savunma Bakanlığı olmasını da göz önünde bulundurarak, teminatsız şekilde davalılara ait taşınır ve taşınmaz mallar ile 3'üncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz konulmasına karar verdi. Davalıların itirazı üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), haciz kararını, usulüne göre yapılmadığı gerekçesiyle ilk aşamada kaldırdı. Ankara 26'ncı Hukuk Mahkemesi ise istinafın işaret ettiği usul yönünden eksikleri tamamlayarak, tekrar haciz kararı verdi. Mahkeme, kararında, Akıncı ve Genelkurmay Çatı Davası'nda yargılanan bu sanıklardan beraat eden ve hakkında sadece 'terör örgütü üyeliği' suçundan hüküm kurulan bazı sanıklar yönünden haciz kararının kaldırılmasına da hükmetti. Mahkemenin bu kararına Milli Savunma Bakanlığı ve haciz kararı kaldırılmayan diğer sanıklar tekrar itiraz etti. İtirazı değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 25’inci Hukuk Dairesi, mahkemenin verdiği kararı esas ve usul yönünden hukuka uygun bularak onadı.

BİLİRKİŞİ İNCELEME YAPTI

Mahkeme, eksiklerin giderilmesinin ardından aralarında elektrik-elektoronik, bilgi işlem, inşaat, mimar, makine ve uçak mühendisinin de bulunduğu bilirkişi heyeti eşliğinde zararın tespiti için Akıncı Üssü’nde keşif yapılmasına hükmetti. Mahkeme, keşfin uygulanması için de Akıncı Üssü’nün bulunduğu Kahramankazan Asliye Hukuk Mahkemesi’ne talimat gönderdi. Kahramankazan Asliye Hukuk Mahkemesi de talimatı yerine getirerek, 14 Ekim 2021’de bilirkişi heyeti ile birlikte Akıncı Üssü’nde keşif yaptı. Bilirkişi, keşif sonrası hazırladığı raporu Mart 2022’de mahkemeye gönderdi. Raporda, üste meydana gelen zararın, 'darbenin bastırılması esnasında ortaya çıkan zarar' ve 'darbeciler tarafından yapılan zarar' olarak hesaplandığı belirtildi.  

O GECE 44 SAAT 30 DAKİKA UÇUŞ YAPILMIŞ

Raporda, darbecilerin gerçekleşen uçuş saati ile ilgili kayıt tutmadıkları; ancak radar izleri ve video kayıtları sonucunda Akıncı’dan kalkan uçakların o gece toplam 44 saat 30 dakika uçuş yaptıklarının tespit edildiği aktarıldı. Hasar tespitinde bu uçakların yakıt masrafları, kullanılan malzemeler, silah ve teçhizat maliyetleri, yerde kullanılan askeri malzeme ve araçların da bulunduğu 107 ayrı kalemde hesaplama yapıldığı vurgulandı. Ayrıca darbenin bastırılması amacıyla bombalanan pist ile zarar gören diğer araç-gereçlerin de hesaplandığı raporda, zararın toplam 8 milyon 630 bin lira olduğu belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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