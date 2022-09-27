Darbe girişiminin Ankara emniyetine zararı 54 milyon TL

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nün, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara emniyetine verdiği maddi zararın tazmini için Ankara 15’inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı dava kapsamında bilirkişi raporu hazırlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü; 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yapılan saldırılar sonucu Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan hizmet binalarında, emniyete ait araçlarda, mobese ve PTS kameralarında, kapalı devre kamera sistemlerinde, tüm fiber optik iletişim altyapısında oluşan hasar ile darbeyi bastırmak için çevre illerden takviye kuvvet istenen personel için yapılan harcamaların yasal faizi ile karşılanması için 660 darbe girişimi sanığı hakkında Ankara 15’inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Dava kapsamında emniyet tarafından tespit edilen zarar miktarı da kalem kalem listelenerek, mahkemeye sunuldu.

Mahkeme, emniyet tarafından sunulan raporda, saldırı sırasında ağır hasar aldıktan sonra yeniden yapılan B bloktaki hasar oranının yüzde 40 olarak belirlendiği, hangi kısımlarda hasar oluştuğunun açıkça yazılmadığı, yüz ölçümüne yer verilmediği ve metraj yapılmadığını belirtti. Emniyet binasının 1965'te hizmete açılması nedeniyle yıpranma payı düşülmesi gerekirken yeni yapı yapılıyormuş gibi hesap çıkarıldığı; Tem Şube Müdürlüğü, B blok, spor salonu, nöbet noktaları, nizamiye girişi ve ana hizmet binasındaki hasarlara ilişkin hesaplama yapılırken kaç metrekarelik alanda, hangi malzemelerde, ne miktarda hasar oluştuğunun belirtilmediği gerekçesiyle yeniden detaylı olarak bilirkişi raporu alınmasına karar verildi.

YENİ RAPOR DOSYADA

Mahkemenin talebi üzerine, alanında uzman farklı meslek gruplarından oluşan bilirkişinin hazırladığı 30 sayfalık rapor, mahkeme dosyasına girdi. Bilirkişi raporunda, binalarda meydana gelen hasar miktarının, yıpranma payının yüzde 50'si olarak hesaplandığı belirtildi. Raporda, binalarla ilgili hasar miktarı konusunda nihai kararı mahkemenin vermesi gerektiği kaydedildi. Raporda; elektrik tesisatı, mobese ve PTS kameraları, telefon DATA hatları, kapalı devre izleme sistemleri, plaka tanıma sistemleri, araçlarda meydana gelen hasarlar, o gece kullanılan silah ve mühimmat ile yapılan diğer harcamalar kalem kalem yer aldı. Hesaplamaların güncel rayiç bedel üzerinden yapıldığı da belirtilerek, toplum zararın 54 milyon lira olduğu aktarıldı.

Öte yandan Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Dairesi Başkanlığı’nda meydana gelen hasar ili ilgili Gölbaşı Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ayrı davanın sürdüğü öğrenildi.