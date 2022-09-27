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Darbecilerin Ankara Emniyet Müdürlüğünde neden olduğu hasarın boyutu bilirkişi raporunda

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan Ankara Emniyet Müdürlüğü ve bağlı binalarında 53 milyon 501 bin lira hasar oluştuğu bilirkişilerce tespit edildi.
Darbecilerin Ankara Emniyet Müdürlüğünde neden olduğu hasarın boyutu bilirkişi raporunda

Ankara Emniyet Müdürlüğünün taşınır ve taşınmaz mallarındaki hasarın karşılanmasına ilişkin Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinde 660 darbe sanığına açılan tazminat davasının görülmesine devam ediliyor.

Dilekçe ve ön inceleme aşaması tamamlanan dava kapsamında, darbe gecesi meydana gelen hasarın maddi boyutunun belirlenmesi amacıyla bilirkişi raporu alınması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda 9 uzman tarafından hazırlanan 30 sayfalık bilirkişi raporu dava dosyasına sunuldu.

Raporda, binalarda meydana gelen hasar hesaplanırken yıpranma payının yüzde 50 olarak oranlandığı, yapılan tadilat ya da yeniden bina yapımı sonrası oluşan giderin kalem kalem hesaplandığı belirtildi.

Elektrik tesisatı, MOBESE ve PTS, telefon data hatları, kapalı devre izleme ve plaka tanıma sistemleri, binek araçları ile diğer harcamalar raporda ayrıntılı şekilde yer aldı.

Bu kapsamda güncel rayiç bedel üzerinden yapılan hesaplamaya göre 15 Temmuz'da Ankara Emniyet Müdürlüğü ve bağlı binalarda 53 milyon 501 bin liralık hasar oluştuğu bilgisi raporda yer aldı.

Elebaşı Gülen de davalılar arasında
Emniyet Genel Müdürlüğünce FETÖ darbe girişimi sırasında bombalanma sonucu bina ve araçlarında oluşan zararın karşılanması için örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 660 darbe sanığı hakkında 2017'de tazminat davası açılmıştı.

Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü ana binası ve yerleşkedeki ek hizmet binalarında ağır hasar oluştuğu, taşınır ve taşınmaz mallarında meydana gelen bu zararın, darbecilerden tahsil edilmesi talebinde bulunulmuştu.

Öte yandan darbe girişiminde savaş uçakları tarafından bombalanan ve 51 polisin şehit düştüğü Polis Özel Harekat Başkanlığı yerleşkesindeki hasar için 406 darbe sanığı hakkında açılan 46 milyon 920 bin 467 liralık tazminat davası ise Gölbaşı 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde devam ediyor.

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