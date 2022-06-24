  • BIST 2.554,08
  • Altın 991.359
  • Dolar 16.8836
  • Euro 17.8211
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 18 °C
»

Datça'da 104 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 104 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 3 kişi ise yakalandı.
Datça'da 104 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 08.00 sıralarında, Datça açıklarında can salları içerisinde kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 4 farklı can salı içerisindeki 104 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 3 kişi ise Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi23 Haziran 2022 Perşembe 21:50
  • Foça'da 37 kaçak göçmen kurtarıldı23 Haziran 2022 Perşembe 21:49
  • Şişli'de boşanma yüzünden husumetli olduğu kayınpederini öldürdü23 Haziran 2022 Perşembe 20:52
  • Datça açıklarında, 39 kaçak göçmen kurtarıldı23 Haziran 2022 Perşembe 20:52
  • Çanakkale'de 47 kaçak göçmen yakalandı23 Haziran 2022 Perşembe 18:56
  • Üsküdar'daki silahlı kavgada 1 kişi tutuklandı23 Haziran 2022 Perşembe 17:56
  • 'Arazi' nedeniyle tartıştığı kayınpederi ve kayınbiraderini tabancayla vurdu23 Haziran 2022 Perşembe 16:59
  • Polis denetiminde durdurulan takside uyuşturucu madde bulundu22 Haziran 2022 Çarşamba 23:06
  • Tarsus'ta silahlı borç- alacak kavgası: 1 yaralı22 Haziran 2022 Çarşamba 23:05
  • Uyardığı kişilerin arkadaşı tarafından kapısının önünde öldürüldü22 Haziran 2022 Çarşamba 22:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti