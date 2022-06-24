Datça'da 104 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 08.00 sıralarında, Datça açıklarında can salları içerisinde kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 4 farklı can salı içerisindeki 104 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Öte yandan, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 3 kişi ise Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
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