  • BIST 2.072,93
  • Altın 782.51224
  • Dolar 13.514
  • Euro 15.3752
  • Ankara -8 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -4 °C
»

Davullu zurnalı 'don' nöbeti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde örtü altı sebze üreticileri, 16 saat süren don nöbetlerini davul ve zurna eşliğinde eğlenceli hale getiriyor.
Davullu zurnalı 'don' nöbeti

​Kumluca'ya bağlı Karacaören Mahallesi, Soğucaksu mevkisindeki örtü altı sebze üreticileri, ürünlerine don vurmaması için yaklaşık 16 saat nöbet tutuyor. Gün içinde odun kesip, seraların içinde biriktiren üreticiler, don başlayınca sobaları ateşliyor. Akşam saatlerinde havanın kararması ile başlayan don nöbeti, sabah güneşin doğuşuna kadar sürüyor. Don nöbeti tutan üreticiler, bu uzun süre için de komşu seraları da ziyaret edip, birlikte vakit geçiriyor. Davul ve zurnanın da eşlik ettiği ziyaretler aynı zamanda eğlenceye de dönüşüyor. Mahallede zurna çalan Mehmet Göven ve davulcu Soner Kırdal'ın ritmine eşlik eden üreticiler, hep birlikte oynuyor.

'SERA, SERA DOLAŞIYORUZ'

Domates üreticisi Şaban Kaan Çetiner (18), "Odunlarımızı gün içinde hazırlıyoruz. Gece kolaylık oluyor. Dereceler 2'ye düşünce yakıyoruz. Sıfıra düşünce seraların ısısını yükseltmek zor oluyor" dedi. Salatalık üreticisi Mehmet Çetiner (29) "Gündüz odunlarımızı kesip, parçalayıp seraların içinde biriktiriyoruz. Akşam olunca da seralarımızdaki sobaları yakıyoruz. Gece saat 12.00'de yakarsak, sabaha kadar en az 8--10 saat don nöbeti tutuyoruz" diye konuştu. Üretici Şafak Uysal (30) "Gece boyunca 16 saat don nöbeti tutuyoruz. Seralardaki odun sobalarını tek tek dolaşıyoruz. Mahallemizde davul zurna çalan arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte sera sera dolaşıyoruz. Komşularımızı ziyaret ediyoruz. Eğlenecek bir şeyler buluyoruz sabaha kadar. Zaman böyle geçiyor" ifadelerini kullandı.

'ELİMİZDE ZURNAMIZ ÇALIYORUZ'

Kabak üreticisi, aynı zamanda zurnacı Mehmet Göven (32) de şunları söyledi: "4 dönüm kabak seram var. Havalar soğuk. Don olayı var. 16 saat gibi uzun süre don nöbeti tutuyoruz. Arkadaşlarla birlikte kabak ve biber seralarını gezip dolaşıyoruz. Sağ olsun Ziraat Odası Başkanı'mız Hidayet Kökce, bugün bizleri ziyaret etti. Hidayet Başkanı'mız her zaman çiftçinin yanındadır. Bizleri yalnız bırakmaz. Arkadaşlarımızla birlikte eğleniyoruz. Elimizde zurnamız çalıyoruz. Başka türlü vakit geçmiyor.”

'DÜNYANIN EN ZOR MESLEĞİ'

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, dünyanın en zor mesleğini yaptıklarını belirterek "Burası Soğucaksu bölgesi. İsmi kadar soğuk bir bölgemiz. Çiftçilerimizi ziyarete geldik. 15- 16 saat don nöbeti tutuyorlar. Köylülerimiz birbirlerini tanıdığı için çok güzel bir muhabbet ve sohbetleri var. Davulcusuyla, zurnacısıyla kendi aralarında güzel bir birlik ve beraberlik var. Çiftçilik zor. Sabaha kadar soğukta don nöbeti tutmak da zor. Çiftçilerimizi tebrik ediyorum. Bu şekilde samimi bir ortamda bu şekilde eğlendikleri için de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor16 Ocak 2022 Pazar 10:39
  • Mehmetçik’ten bayrak donduran soğukta vatan nöbeti16 Ocak 2022 Pazar 10:39
  • Köpekten kaçarken bahçe duvarından düşen Çınar yaralandı16 Ocak 2022 Pazar 10:06
  • 'Buzun örümcekleri' Erzurum'da toplanıyor16 Ocak 2022 Pazar 10:05
  • Palandöken tıklım tıklım16 Ocak 2022 Pazar 09:59
  • CHP'li belediye başkanları, Çıldır Gölü'nde tipiye tutuldu16 Ocak 2022 Pazar 09:59
  • 5 metre karda, 1 kilometrelik yolu 1,5 saatte açtılar16 Ocak 2022 Pazar 09:58
  • Şömineden çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi16 Ocak 2022 Pazar 09:56
  • Şanlıurfa'da bariyerlere çarpan taksi takla attı: 1 ölü, 6 yaralı 16 Ocak 2022 Pazar 09:55
  • Tsunaminin vurduğu Tonga ile iletişimde zorluk yaşanıyor16 Ocak 2022 Pazar 09:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti