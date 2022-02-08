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Davutoğlu: “Isparta’yı adeta kaderine terk ettiler”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, elektrik sıkıntısı ile gündemde olan Isparta üzerinden Hükümet’e yüklenerek “Isparta’yı adeta kaderine terk ettiler” dedi.
Davutoğlu: “Isparta’yı adeta kaderine terk ettiler”

Isparta’daki elektrik krizi sürerken, kar yağışının etkisini artırmasıyla yolları kapanan köylerde olumsuzluklar yaşanmaya devam ediyor.  

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başçı ile beraberindeki heyet, Isparta’nın Geyran (Direkli) köyünde yetkililere çağrıda bulunarak “Burada elektrikler yok. Sıkıntılı bir ortam. Hava çok soğuk, yerler çok kaygan. Gördüğünüz gibi hiçbir yerde elektrik yok. 1500 nüfuslu bu köyün maalesef tamamen şehirle ilişkisi kesilmiş, insanlar kaderine terk edilmiş Yetkililere sesleniyoruz, lütfen buralara bir bakın, buralara elinizi uzatın ki bu insanlar mağdur edilmesin, kendi kaderine terk edilmesin” dedi. 

DAVUTOĞLU: ISPARTA’YI KADERİNE TERK ETTİLER

Abdullah Başçı’nın videosundan hareketle bir açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise, iktidara yüklenerek “Isparta’yı adeta kaderine terk ettiler. Bu karakışta iktidarın beceriksizliği yüzünden binlerce insan mağdur oldu. Genel Başkan Yardımcım Sn. Abdullah Başçı beraberinde bölge koordinatörümüz, Isparta ve Antalya il ve ilçe başkanlarımızla hala ulaşılamayan yerlere gitti” ifadelerini kullandı. 

 

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