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De Andre Yedlin ile yollar ayrıldı!

Galatasaray'da kontratı karşılıklı anlaşmayla feshedilen De Andre Yedlin ile yollar ayrıldı. Yedlin, saat 15:00 uçağı ile Amerika'ya gidiyor.
De Andre Yedlin ile yollar ayrıldı!

Galatasaray 'da ilk yarılık gerçekleşti. Sarı kırmızılı takımda tartışılan isim olan Amerikalı futbolcu DeAndre Yedlin ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. 

Sarı kırmızılıların geçtiğimiz sezonun devre arasında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 28 yaşındaki sağ bek oyuncusunun Amerika'ya transfer olacağı belirtildi. Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham'ın takımı olan Inter Miami'nin Amerikalı futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlandığı ifade edildi.

Galatasaray'ın kısa süre içerisinde resmi bir açıklama yaparak DeAndre Yedlin ile olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurması bekleniyor.

Yedlin, sarı kırmızılı forma ile 36 maçta sadece 1 gol 1 asistle oynadı.

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