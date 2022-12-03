  • BIST 4.962,97
  • Altın 1076.822
  • Dolar 18.6238
  • Euro 19.6105
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 6 °C
»

DEAŞ elebaşının öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı

Suriye'nin güneyindeki askeri muhaliflerin Dera ilinde düzenlediği ve terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebu el Hasan el Haşimi el Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları gün yüzüne çıktı.
DEAŞ elebaşının öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı

Baskına katılan ve ismini güvenlik gerekçeleri nedeniyle paylaşmak istemeyen bir askeri muhalif, AA'ya açıklamalarda bulundu.

Buna göre, Dera'nın Casim beldesinde bir grup DEAŞ'lı olduğu bilgisini alan Casim Devrimcileri grubu, 14 Ekim'de operasyon başlattı.

Grup, DEAŞ'ın hücre evi olarak kullandığı 3 ayrı eve ağır silahları kullandığı baskınlar yaptı.

Operasyon esnasında evlerden birinde DEAŞ elebaşının bulunduğunu bilmeyen grup, iki gün boyunca DEAŞ'lılarla çatıştı.

Askeri muhalif, "Ev ağır silahlarla ateş altına alındıktan sonra evde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın evin içindeki DEAŞ'lıların üzerlerindeki intihar yeleklerini patlatmasıyla meydana geldiğini düşünüyoruz." dedi.

Kaynağa göre, operasyonda DEAŞ'lıların bomba yapımında kullandığı malzemeler, örgütsel dokümanlar ve cep telefonları ele geçirildi.

O sırada evde bulunmayan DEAŞ elebaşının karısı Meysun Abdulkerim ise yakalanıp gözaltına alındı.

Muhalif grubun başlattığı operasyona, Rusya'nın Suriye'de Esed rejimine destek amaçlı kurduğu, eski muhalifler ile eski rejim askerlerinden oluşan 5. Kolordu mensupları da iki araçla destek verdi.

Rus veya Amerikan güçlerinin operasyona katılmadığı bilgisini veren askeri muhalif, Rusya destekli 5. Kolordu'nun ise öldürülen DEAŞ elebaşı ve yanındakilerin vücutlarından parça alarak DNA testi için Suriye'nin güneyinde Tanif'te yer alan ABD üssüne götürdüğünü ifade etti.

ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) önceki gün, ekim ayının ortasında Dera ilinde DEAŞ elebaşı Ebu el Hasan el Haşimi el Kureyşi'nin muhalif grupların operasyonunda öldürüldüğünü duyurmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Emine Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı03 Aralık 2022 Cumartesi 09:18
  • Terör örgütü SDG: ABD ile tüm ortak operasyonları durdurduk03 Aralık 2022 Cumartesi 08:55
  • Kocaeli’de bir fabrikada çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor03 Aralık 2022 Cumartesi 08:30
  • MSB: Bir polisimiz şehit düştü02 Aralık 2022 Cuma 13:41
  • WhatsApp’ta geçmişe gitmek artık çok daha kolay olacak: Yeni özellik için testler başladı!02 Aralık 2022 Cuma 12:36
  • Samsun Limanı'nda patlama02 Aralık 2022 Cuma 11:45
  • Bakan Nebati'den EYT açıklaması: Hazırlıklar başlamıştır02 Aralık 2022 Cuma 11:15
  • Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı02 Aralık 2022 Cuma 10:53
  • 3 bakanlığa 780 personel alınacak02 Aralık 2022 Cuma 09:56
  • MİT'ten nefes kesen operasyon: İbrahim Mohammad Nasır Suriye'de etkisiz hale getirildi!02 Aralık 2022 Cuma 09:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti