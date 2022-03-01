DEAŞ operasyonunda kapısı açılmayan eve "zırhlı araçla" müdahale

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonunda yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Koçbaşı ile açılmayan ve arkası sürgülü olan bir eve zırhlı araçla kapısı kırılarak girildi.