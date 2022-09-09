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DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı.
DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılığı tarafından sorgulanan şüpheli, ifadesinde örgüte katılmadan önce Irak'ta din alimliği yaptığını söyledi.

Şüpheli, öğrencilerinden birinin, örgütün sözde askeri kanat sorumlusu olan Ebu Müslim El Türkmani kod adlı kişinin oğlu olduğunu belirtti.

Örgüt elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin, 2012 yılında bu kişi aracılığıyla örgüte biat etmesi talimatının verildiğini kaydeden şüpheli, böylece Musul'da örgüte katıldığını ifade etti.

Şüpheli, örgütte "Üstad Zeyd" kod adını kullandığını kabul ederken, 2014 yılında DEAŞ'ın Musul'u ele geçirmesinden sonra örgütün eğitim bakanı yapıldığını söyledi.

Bir süre sözde eğitim bakanlığı yapan şüpheli, daha sonra da sözde adalet bakanlığı yaptığını kaydetti.

Örgütte lider hatta "halife" konumunda bir kişi olabileceğini hissettiğini bildiren şüpheli, o dönem halifenin yardımcısı konumundaki kişinin kendisinin emrine verildiğini anlattı.

Etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi

Avukat eşliğinde yaklaşık 6 saat ifade veren şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan etti.

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