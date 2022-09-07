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DEAŞ'ın sözde yargı sorumlusu 'Rami Remo' kod adlı terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı: DEAŞ’ın sözde yargı sorumlusu 'Rami Remo' kod adlı Ramo Muhammed El Hamed eylem hazırlığında iken yakalandı.
DEAŞ'ın sözde yargı sorumlusu 'Rami Remo' kod adlı terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, DEAŞ’ın sözde yargı, istihbarat, eğitim, sosyal medya sorumlusu ve örgüt imamı 5 kişinin Gaziantep'te eylem hazırlığındayken yakalandığını duyurdu. 

Yakalananlar arasında DEAŞ'ın sözde yargı sorumlusu 'Rami Remo' kod adlı Ramo Muhammed El Hamed'in de olduğu belirtildi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suriye Görev Gücü tarafından gerçekleştirilen operasyonda; PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün, Suriye'deki Haseke El Kef Cezaevi'nden Cerablus'a gitmesi şartıyla tahliye ettiği, DEAŞ'ın sözde yargı sorumlusu 'Rami Remo' kod adlı Ramo Muhammed El Hamed, eylem hazırlığındayken yakalandı. 31 Ağustos'ta yakalanan Ramo Muhammed El Hamed’in ifadesi doğrultusunda ise Türkiye’de sansasyonel eylem yapma hazırlığında olan sözde istihbarat sorumlusu 'Ebu Resul' kod adlı İbrahim El Salih, sözde sosyal medya sorumlusu 'Ebu Eyup' kod adlı Husam Davud, sözde eğitim sorumlusu 'Ebu Abdurrahman El Şami' kod adlı Ahmed El Helo ve sözde örgüt imamı 'Ebu Reşid' kod adlı Kemi Aydan olmak üzere 4 DEAŞ mensubu, Suriye/Cerablus bölgesinde sınırı geçmeye çalışırken yakalandı. Ayrıca teröristlere yardım ettiği belirlenen 6 iş birlikçi de gözaltına alındı. Teröristler ile 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 şarjör ve 27 fişek ele geçirildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı: Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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