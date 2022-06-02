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Debisi düşen Tunca, çöplüğe döndü

EDİRNE'nin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nin debisi düştü, adacıklar ve ot öbekleri oluştu. Atıklarla nehir çöplüğe döndü.
Debisi düşen Tunca, çöplüğe döndü

Tarım kenti Edirne'nin binlerce dekar bereketli topraklarını sulayan Tunca Nehri, düşen debisi sonrası yatağında adacıklar ve ot öbekleri oluştu. Kuruma noktasına gelen nehir, atılan atıklarla çöplüğe döndü. Mart ayında 36 metreküp/saniye akan nehir, DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü'nün son ölçülen verilerine göre 7 metreküp/saniyeye düştü. Bulgaristan'da doğarak Edirne'de Meriç Nehri ile birleşen nehirdeki suyun, bölgede çeltik (pirinç) ekimi ile birlikte düştüğü ileri sürüldü. Tunca Köprüsü etrafında kuraklığın daha çok etkili olduğu görülürken, vatandaşlar, nehirde su seviyesinin az olmasının endişe verici olduğunu dile getirdi. 

Edirne'de su olmadığı zaman tarımın da olmayacağını söyleyen İnan Demir, "Nehir pandemide debisi iyi akıyordu. Ama şu anda kuraklık olmuş. Yağışların etkisinden. Yağmur yağmadı. Edirne tarım kenti, su olmazsa tarım da hiçbir şey de olmaz. Su hayattır. Bir an önce yağması lazım. Yağış olursa bu kuraklık gider. Otlar da, su maymunları da çok var. Kuraklık olduğu zaman böyle oluyor maalesef" dedi.

'GEÇEN YILDAN DAHA DÜŞÜK SEVİYEDE'

Tunca Nehri'nin geçen yıla göre daha düşük seviyede aktığını belirten Betül Okuyan ise, "Maalesef hem yağışsızlık hem de çevresel koşullar her geçen yıl nehri daha kötü bir durumda getiriyor. Trakya bölgesi, bir tarım bölgesi. Susuzluğun dışında görüntüsü, pisliği çöplük. Gelen turistleri, herkesi etkiliyor. Her yıl daha kötü bir görüntü ile karşılaşıyoruz. Geçen yıldan daha düşük bir seviyede" diye konuştu. Çevrede oturanlar da nehrin yatağında ve çevresinde temizlik çalışması yapılması gerektiğini söyledi.

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