Dede Kokut hikayelerine çocuklar büyük ilgi gösterdi

Türk Tarihini anlatan panoramik resimlerin yer aldığı kapalı müze alanında gerçekleşen etkinliğe çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nın yarıyıl tatili etkinlikleri kapsamında meddah gösterisi sunuldu.

Türk Tarihini anlatan panoramik resimlerin yer aldığı kapalı müze alanında gerçekleşen etkinliğe çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Çocuklar, Kültür Bakanlığı Sanatçısı Kenan Olpak Dede Korkut Hikayelerini ilgiyle takip ettiler. Boğaçhan Hikayesi'ni dinleyen çocuklar daha sonra sahneye çıkıp hikayeyi kendileri anlattılar.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de etkinliğe katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Demirel, özellikle çocukların Türk tarihin doğru kaynağından görerek dokunarak dinleyerek öğrenmeleri amacıyla bu müzeyi yaptıklarını vurgulayarak, "Yarı yıl tatili boyunca eğitici, öğretici ve eğlendirici etkinlikler düzenleyerek çocuklarımıza tarih bilincini aşılamayı amaçlıyoruz" dedi. Sanatçı Kenan Olpak da, birçok yerde etkinliklere katıldığını ancak tarihi bu kadar güzel anlatan bir müze görmediğini ifade etti.