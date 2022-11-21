Defne Joy Foster kimdir, Hıncan Uluç Foster için ne demişti?

Ünlü yazar Hıncal Uluç’un vefatının ardından sosyal medyada Defne Joy Foster’in ölümüyle ilgili yazdığı yazı gündeme geldi. Defne Joy Foster kimdir, Hıncan Uluç Defne Joy Foster için ne demişti?

Sabah yazarı Hıncal Uluç Pazar günü sabaha karşı hayata gözlerini yumdu. Uluç bir süredir tedavi görüyordu. Hıncal Uluç’un vefatının ardından sosyal medyada pek çok kişi yazarın Defne Joy Foster’in ölümüyle ilgili yazdığı yazıyı gündeme getirdi. Konu twitter’te tt listesine bile girdi.

Bunu gören özellikle genç okuyucular Defne Joy Foster kimdir , Hıncan Uluç Defne Joy Foster için ne demişti sorularına cevap aramaya başladı.

DEFNE JOY FOSTER KİMDİR?

Defne Joy Foster, genç yaşta; 2011 yılında vefat etmiş, oyuncu ve sunucudur. Foster’in vefatı o dönem medyada çok tartışılmıştır. Nedeni ise evli ve bir çocuk sahibi olan Foster’in, o dönem hayli ünlü olan, Hilal Kaplan gibi isimlerin yazarlık yaptığı Taraf adlı malum gazeteyi çıkaran isim olan Ahmet Altan ’ın oğlu Kerem Altan ’ın evinde ölü bulunmasıydı.

Tarihler 2 Şubat 2011’ü gösteriyordu ve oyuncu sunucu Defne Joy Foster, Kadıköy Caddebostan’da Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde ölü bulunmuştu. İkilinin bir gece kulübünde tanıştığı, alkol aldığı, ardından Kerem Altan’ın evine gittikleri basına yansımıştı.

ALTAN CEZA ALDI!

Hatta Altan, olayla ilgili olarak yargılanmış ve “yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi” suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, ancak hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

HINCAL ULUÇ’UN FOSTER YAZISI

Ünlü yazar Hıncal Uluç, Defne Joy Foster'ın tartışmalı bir şekilde vefatının ardından kaleme aldığı yazı ile o dönem çok tartışılmıştı. Uluç, Foster için “Defne'nin ölümü tipik bir 'Su testisi, su yolunda kırıldı olayıdır” diye yazmıştı.

İşte Uluç'un o yazısı:

Uluç, sonraki yıllarda katıldığı bir programda kendisine yöneltilen “pişman mısınız” sorusu üzerine "Sadece su testisi su yolunda kırılır dediğim için pişmanım, geri kalan her şeyin altına imzamı atarım" demişti.