  • BIST 2.144,26
  • Altın 913.586
  • Dolar 14.7887
  • Euro 16.3345
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 1 °C
»

Demir Grup Sivasspor 3 puana 90+1'de uzandı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti.
Demir Grup Sivasspor 3 puana 90+1'de uzandı

6. dakikada sol kanatta Gradel ile paslaşan Fajr'in ortasına ceza sahasında iyi yükselen Sefa Yılmaz'ın kafa vuruşunda, top kalenin üstünden az farkla auta gitti.

10. dakikada Sivasspor sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. Fajr'ın ortasına ceza alanı içinde iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı.

29. dakikada Altay tehlikeli geldi. Murat Akça'nın uzun pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Rodriquez'in şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Paixao'nun vuruşunda, top ağlara gitti ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

41. dakikada sol çaprazda rakibiyle mücadele eden Gradel yerde kalınca hakem serbest vuruşa karar verdi. Topun başına geçen Fajr, altıpasa doğru ortaladı. Kalesini zamanında terk eden Lis, meşin yuvarlağı rahat şekilde kontrol etti.

51. dakikada Sivasspor sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. Gradel'in ön direğe ortasında Sefa Yılmaz'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin solundan az farkla auta gitti.

54. dakikada konuk ekip öne geçti. Pinares'in asistiyle ceza alanı içi sol çaprazda topla buluşan Rodriguez'in plasesinde meşin yuvarlak, kalecinin solundan ağlarla buluştu: 0-1.

75. dakikada Uğur Çiftçi'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında hareketlenen Gradel'in şutunda, top üstten dışarı çıktı.

77. dakikada ceza alanı içi sağ çizgide topla buluşan Kayode'nin içeriye çevirdiği topu, defans son anda araya girerek kornere attı.

78. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sağ çaprazda topla buluşan Gradel, penaltı noktasına ortaladı. Goutas'ın kafayla altıpasa indirdiği topu Kayode, göğsüyle dokunarak ağlarla buluşturdu: 1-1.

86. dakikada kazanılan serbest vuruş sonrası topun başına geçen Gradel'in vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

90+1. dakikada Sivasspor öne geçti. Kaleci Ali Şaşal Vural'ın degajında defansın arkasına sarkan Yatabare, kalecinin önde olduğunu görünce aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 2-1.

Mücadele Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LeBron James NBA tarihinin 2. en skorer ismi oldu20 Mart 2022 Pazar 10:40
  • Futbolda milli mesai başlıyor20 Mart 2022 Pazar 10:11
  • Milli motosikletçi Deniz Öncü, Endonezya'da 5. oldu20 Mart 2022 Pazar 10:10
  • Fenerbahçe ile Konyaspor 42. randevuda19 Mart 2022 Cumartesi 18:33
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi19 Mart 2022 Cumartesi 16:35
  • Sivasspor yarın sahasında Altay'la karşılaşacak19 Mart 2022 Cumartesi 16:30
  • Gaziantep FK, yarın Galatasaray'ı ağırlayacak19 Mart 2022 Cumartesi 11:34
  • UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Merih Demiral19 Mart 2022 Cumartesi 10:45
  • A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı19 Mart 2022 Cumartesi 10:15
  • Fatih Karagümrük 3 puanı 3 golle aldı19 Mart 2022 Cumartesi 09:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti