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'Demir Yumruk' operasyonunda 39 şirketin mal varlığına el koyma kararı kaldırıldı

'Demir Yumruk' soruşturması kapsamında kayyum atanan 39 şirketle ilgili mal varlığı değerlerine el koyma kararı, işçi maaşları ve faturaların ödenmemesi nedeniyle Ankara 4'üncü Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldı.
'Demir Yumruk' operasyonunda 39 şirketin mal varlığına el koyma kararı kaldırıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir- çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik 'Demir Yumruk' operasyonu düzenledi.

Ankara merkezli 29 ilde gerçekleştirilen operasyonda 374 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Erol Evcil, Hüseyin Eryılmaz ve Hulusi Belgü’nün de bulunduğu toplam 29 kişi 'kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ile 'suç örgütü kurma ve üye olmak' suçlarından tutuklandı.

Diğerleri ise serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 39 şirketle ilgili kayyum ve mal varlığı değerlerine el koyma kararı verildi.

Mal varlığı değerlerine el konulan ve kayyum atanan 39 şirkette işçi maaşları ile faturaların ödenmemesi nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, el koyma kararının kaldırılması için, Ankara 4'üncü Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.

Savcılığın talebini değerlendiren mahkeme, 39 şirketin mal varlığı değerlerinin şirket amaçları kapsamında kullanılması yönünde karar verdi. Bu kapsamda mal varlığı değerlerine el koyma kararı kaldırılıp, kayyumlara verilmesine karar verildi. Soruşturma kapsamında bulunan diğer şüpheliler hakkındaki mal varlığı tedbir kararının ise devam ettiği öğrenildi.

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