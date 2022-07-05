  • BIST 2.401,94
  • Altın 984.772
  • Dolar 16.9696
  • Euro 17.5143
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 21 °C
»

'Demir Yumruk' operasyonunda Erol Evcil'in de arasında olduğu 5 şüpheli tutuklandı

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan firmalara yönelik "Demir Yumruk" operasyonu kapsamında gözaltına alınan arasında Erol Evcil'in de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
'Demir Yumruk' operasyonunda Erol Evcil'in de arasında olduğu 5 şüpheli tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 225 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk oldu.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, şüphelilerden 210'u için ek gözaltı talebinde bulundu. Talebi değerlendiren Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 210 zanlıdan bir kısmı için 2, bazıları için ise 4 gün ek gözaltı süresi verdi.

Erol Evcil'in de arasında olduğu 15 şüpheli ise cumhuriyet savcısınca ifadelerinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden Erol Evcil (Eşrefoğlu), Tolga Demirel, Hasan Kabuklu ve Fırat Ardıç "kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından, şüpheli Sadun Budinli ise "kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ile "suç örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı.

Alpaslan Gazi A, "konutu terk etmeme", diğer şüpheliler Özdemir Ö, Sadık Fırat E, Berat Nuri Ş, Gülderen Evcil A, Mirza Ardahan A, Mithat K, Öznur Çıtlak A, Remziye Evcil Ş. ve Serdar Ç. ise "yurt dışı yasağı" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bozkurt'ta binalarla caddeleri temizleme çalışmaları sürüyor05 Temmuz 2022 Salı 11:03
  • Düzce'de selden etkilenen dere yatakları ve köy yollarında çalışmalar sürüyor05 Temmuz 2022 Salı 11:02
  • 'Demir Yumruk' operasyonunda Erol Evcil'in de arasında olduğu 5 şüpheli tutuklandı05 Temmuz 2022 Salı 11:01
  • Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu05 Temmuz 2022 Salı 11:01
  • Ankara Siteler'de parke imalathanesinde yangın çıktı05 Temmuz 2022 Salı 11:00
  • Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin kanun Resmi Gazete'de05 Temmuz 2022 Salı 11:00
  • Ankara'da saklandıkları evlerde yakalanan 6 FETÖ firarisi tutuklandı05 Temmuz 2022 Salı 10:59
  • Uşak’ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor05 Temmuz 2022 Salı 10:59
  • İstanbul'da terör operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı05 Temmuz 2022 Salı 10:58
  • 7 ilde kaçak sigara operasyonu başlatıldı05 Temmuz 2022 Salı 10:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti