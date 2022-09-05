'Demir Yumruk' soruşturmasında yeni gelişme!

Demir Yumruk iddianamesi yetkisizlik kararıyla İskenderun'a gönderildi. Mahkemenin dosyayı kabul etmesi halinde yargılama İskenderun'da yapılacak, itiraz etmesi durumunda ise yargılamanın hangi mahkemede yapılacağına Yargıtay karar verecek.

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik "Demir Yumruk" soruşturması kapsamında Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) da aralarında bulunduğu 17 sanıklı iddianame "yetkisizlik" nedeniyle İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Alınan bilgiye göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 16 Ağustos'ta tamamlanan iddianame, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianameyi kabul eden mahkeme, iddia edilen suçların gerçekleştiği yer ile sanıkların bir çoğunun ikametgahının İskenderun olması nedeniyle "yetkisizlik" kararı vererek, dosyayı buradaki ağır ceza mahkemesine gönderdi.

Mahkemenin dosyayı kabul etmesi halinde yargılama İskenderun'da yapılacak, itiraz etmesi durumunda ise yargılamanın hangi mahkemede yapılacağına Yargıtay karar verecek.

İDDİANAME

İddianamede sanıkların, demir çelik sektöründe faaliyet gösteren ve ekonomik dar boğaza düşen fabrikaları, yeniden işler hale getirileceği vaadiyle sahiplerinden kiraladığı, şirket yönetimlerini de akrabaları üzerinden devraldığı belirtildi.

Evcil ve beraberindekilerin bu şekilde 9 şirketi ele geçirdiği, bu iş yerlerini paravan yönetimler aracılığıyla idare ettikleri aktarıldı.

İddianamede, sanıkların, piyasadan kütük demir alıp bu fabrikalar aracılığıyla piyasaya sürdükleri, bu süreçte tahakkuk eden Katma Değer Vergisi, Stopaj Vergisi ve SGK primlerini ödemeyerek devleti zarara uğrattıkları tespitleri yer aldı.

Sanıkların ayrıca bu fabrikalardaki üretim karşılığı alınan paraları, haczedilmesine karşı, ERE Demir Çelik Limited Şirketi ve Eşrefoğlu Demir Çelik Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmalarının banka hesaplarına aktardıkları belirtildi.

Bu kapsamda sanıklar Erol Eşrefoğlu, Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç ve Tolga Demirel'in, "suç örgütü kurmak"tan 4'er yıldan 8'er yıla, "zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık"tan 5'er yıldan 17 yıl 6'şar aya ve "zincirleme şekilde amme alacağının tahsiline engel olmak" suçundan ise 8'er aydan 5 yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Toplam 9 yıl 8 aydan 30 yıl 9'ar aya kadar hapsi istenen bu sanıkların ayrıca suçtan elde edilen gelirin iki katı kadar adli para cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Sanıklardan Alpaslan Gazi Ağca ve Sadun Budinli'nin "suç örgütüne üye olmak", "kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde amme alacağının tahsiline engel olmak" suçlarından 7 yıl 8 aydan 26 yıl 9'ar aya, Fettah Erdem, İsmet Höke, Özdemir Öntürk ve Sadık Fırat Ekşioğulları'nın da "suç örgütüne üye olmak"tan 2'şer yıldan 4'er yıla kadar hapsi istendi.

"Hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan sanıklar Alperen Şengül, Ayten Evcil, Berat Nuri Şengül, Gülderen Evcil Ardıç, Mirza Ardahan Ardıç, Remziye Evcil Şengül ve Salih Evcil'in de 2'şer yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.