Demirel baret taktı, şantiyede incelemelerde bulundu

Etimesgut Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'te tamamlayarak hizmete açacağı 100. Yıl Cumhuriyet Kültür ve Sanat Merkezi'nin inşaatına devam ediyor.

Etimesgut Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'te tamamlayarak hizmete açacağı 100. Yıl Cumhuriyet Kültür ve Sanat Merkezi'nin inşaatına devam ediyor. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, baret takarak inşaat alanını gezdi, incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Demirel, merkezin Etimesgut'un değerine değer katacağını ifade etti.

ÇAĞDAŞ BİR MERKEZ

Altay Mahallesi'nde yaklaşık 15 bin metre kare alan üzerinde yükselen merkezin 11 bin metre kare kapalı alana sahip olduğunu belirten Demirel, merkezin başkentin en çağdaş kültür ve sanat merkezlerinden biri olacağını söyledi.

100. YILA AÇILILACAK

Demirel, merkezi Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023 yılında açmayı planladıklarını vurgulayarak "Çağdaş mimarisi, örnek çevre düzenlemesi ve zengin içeriğe sahip olacak tesis, ilçemizin, Başkentimizin kültür ve sanat merkezi olacak. Merkezimizde 650 kişilik tiyatro, seminer, konferans salonu, 2 adet çok amaçlı salon, kütüphane gibi birçok sosyal ve kültürel birçok donatı yer alıyor. İlçemize, başkentimize hayırlı olsun" dedi.