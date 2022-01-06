Antalya-Konya arası ulaşımı mevcut güzergaha göre 30 kilometre kısaltacak yol projesi kapsamında inşa edilen Demirkapı Tüneli'nde kazı çalışması yarın tamamlanacak.

Antalya-Konya arası ulaşımı mevcut güzergaha göre 30 kilometre kısaltacak yol projesi kapsamında inşa edilen Demirkapı Tüneli'nde yarın ışık görünecek.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Antalya'yı, Konya'ya ve iç kesimlere bağlayan kuzey-güney aksı konumundaki Antalya-Manavgat Ayrımı–Taşağıl–Derebucak Yolu güzergahında inşa edilen Demirkapı Tüneli, 5 kilometre uzunluğunda bulunuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılımıyla tünelde, yarın kazı çalışmaları tamamlanacak.

Çift tüplü inşa edilen tünel, taşıt trafiğine 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet verecek.

"Demirkapı Tüneli ve Antalya-Manavgat Ayrımı-Taşağıl-Derebucak Yolu"nun tamamlanmasıyla, Antalya-Konya arasında en kısa ulaşım imkanı tesis edilecek. Toplam uzunluğu 34,2 kilometre olan projede, 28 kilometrelik kesim tamamlandı.

Mevcut Akseki-Seydişehir-Konya aksına göre 30 kilometre daha kısa olan yolla, Antalya'nın iç kesimlerle ulaşımı önemli ölçüde rahatlayacak, turizm faaliyetleri ile tarımsal ve endüstriyel ürünlerin iç ve dış piyasalara daha kolay taşınması sağlanacak.

Bölünmüş yol konforuyla hızlı ve güvenli ulaşım sağlayacak projeyle zamandan 29,1 milyon lira, akaryakıttan 6,4 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 35,5 milyon lira tasarruf sağlanacak. Proje, karbon salınımı 2 bin 535 ton azaltılacak.