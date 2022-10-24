Demirtaş Kürt değil mi, aslen nereli, etnik kökeni ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kürt değil” dediği HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş aslen nereli, Kürt değil mi, etnik kökeni ne? İşte Demirtaş ailesinin etnik kökeni:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'da yaptığı bir konuşmada Selahattin Demirtaş için "Kürt değil" demesi üzerine vatandaşlar 'Selahattin Demirtaş nereli' diye sormaya başladı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kürt değil" dediği HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş aslen nereli, Kürt değil mi, etnik kökeni ne? İşte Demirtaş ailesinin etnik kökeni:

SELAHATTİN DEMİRTAŞ ASLEN NERELİ?

Selahattin Demirtaş aslen Zaza kökenli olup 10 Nisan 1973 Palu Elazığ doğumludur. Babası Tahir annesi ise Sadiye Demirtaş'tır. Annesi ev hanımı babası ise tesisatçıdır. Babasının kendi dükkanı vardır ve hala dükkânını işletmektedir. Dördü kız ikisi erkek olmak üzere toplam 6 kardeşi bulunmaktadır. Kız kardeşi Aygül Demirtaş da kendisinden 2 yıl sonra hukuk bölümünü kazanmıştır ve mezuniyetinden sonra bir süre kendisi ile birlikte serbest avukatlık yapmıştır. Çocukluk yıllarında tanıştığı Başak Demirtaş ile evlenmiştir, eşi anaokulu öğretmenidir. Bu evlilikten 2 kızı vardır.

SİYASİ HAYATI

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Demirtaş önce bir süre serbest avukatlık yapmıştır. 2007'de DTP'de grup başkanvekilliği yapmıştır. DTP'nin kapatılması sürecinde yeni kurulan Barış ve Demokrasi Partisine geçerek, partinin 1 Şubat 2010 tarihinde genel başkanı seçildi. BDP'nin Halkların Demokratik Partisine katılması sürecinde 2014 yılında yapılan 2. Olağanüstü Kongre'de HDP eş genel başkanlığına seçilmiştir. 2007 Türkiye genel seçimlerinde Diyarbakır, 2011 Türkiye genel seçimlerinde Hakkâri ve Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak Meclise girmiştir. 4 Kasım 2016'da "terör örgütü üyesi olmak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" gibi suçlarla gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne gönderilmiştir.

"Demirtaş Ermeni, Alevi, Sunni'dir"

Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kürt değil" tespitinin ardından HDP'den "Demirtaş sadece Kürt değil, Demirtaş Türk'tür, Demirtaş Ermeni 'dir, Demirtaş Alevi'dir, Demirtaş Sünni'dir" açıklaması geldi.

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