  • BIST 2.251,68
  • Altın 908.69
  • Dolar 14.6815
  • Euro 16.2076
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 16 °C
» »

Deneme sürüşü bahanesiyle motosikleti çaldı

Deneme sürüşü bahanesiyle motosikleti çaldı
Sultangazi'de motosikletini e-ticaret sitesi üzerinden satışa çıkaran Sezer Altaş, satış günü geldiğinde motosikletini satın almak için gelen kişi, deneme sürüşü bahanesiyle  motosikletle beraber kayıplara karıştı. Altaş, polise giderek şikayetçi oldu.

Sultangazi'de mobilya işiyle uğraşan Sezer Altaş, motosikletini internet üzerinden satışa çıkardı. Kendisini Cengiz ismiyle tanıtan kişi, motosikleti almak için Altaş ile iletişime geçtikten sonra 3 gün boyunca mesajlaştı. Bu kişi dün, Sezer Altaş'tan konum isteyerek yanında abisi olarak tanıttığı bir kişiyle buluşma noktasına geldi. Şüpheli, motosiklete binerek incelemeye başladı. Motosiklete binen şüpheli deneme sürüşü bahanesiyle Sezer Altaş'ın yanından ayrıldı. Altaş, deneme sürüşü yaptığını düşündüğü için tepki vermedi. Motosikletle ayrılan kişinin gelmemesi üzerine şüphelenen Altaş, abisi olarak tanıttığı otomobilin içerisindeki kişinin yanına gitti. Altaş, otomobilin içerisindeki kişinin, "Ne kardeşi, ben korsan taksiciyim. Beni burada 5 dakika beklememi söyledi, ben de 5 dakikadır burada bekliyorum" şeklinde verdiği cevapla şaşkına döndü. Şüphelinin motosikletini çaldığını anlayan Sezer Altaş, durumu polis ekiplerine bildirdi ve ardından karakola giderek şikayetçi oldu. 

"MOTOSİKLETİ TEST EDİYOR SANDIM"

Motosikleti çalınan Sezer Altaş, "E-ticaret sitesinde motosikletimi satmak istiyordum. Bana kendini Cengiz diye tanıtan kişiyle 3 gün konuştum. O da bana güven sağladı. Benden konum istedi. Ben de motosikletin olduğu yerin konumunu attım. Bana, 'Abimle geleceğim' dedi, tamam buyurun gelin dedim. Motosikletin olduğu yere geldiler. Yanıma gelince kiminle geldiğini sorduğumda abisiyle geldiğini söyledi. Otomobile baktığımızda içinde birinin olduğunu gördüğümüz için bize güven sağladı. Bana, 'Motosiklete binebilir miyim?' dedi, ben de tabi binebilirsin dedim. Geldikleri otomobil karşıda durduğu için ben de motosikletin anahtarını verdim ona. Motosikleti çalıştırdı. Bir ileri, bir geri gitmeye başladı. Ben de motosikleti test ediyor sandım. Sonra motosikleti aldı gitti" dedi. 

"E-TİCARETTEN TANIŞTIĞINIZ İNSANLARA SAKIN GÜVENMEYİN"

Polisi aradıklarını ve şikayetçi olduklarını söyleyen Altaş, "Bize abisi olarak tanıttığı, otomobil içinde duran kişinin yanına gittik. Sen kimsin dedik ve kardeşini ara bakalım nerede kaldı, başına bir şey mi geldi diye. Bize, 'Ne kardeşi, ben korsan taksiciyim. Beni burada 5 dakika beklememi söyledi, ben de 5 dakikadır burada bekliyorum' dedi. Başkalarının canını yakmaması için bulunmasını istiyoruz. İnşallah bir an önce bulunur. Motosikletimin değeri 20 bin liraydı.  E-ticaretten tanıştığınız insanlara sakın güvenmeyin. Biz güvendik, mağdur olduk" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Deneme sürüşü bahanesiyle motosikleti çaldı
Deneme sürüşü bahanesiyle motosikleti çaldı
Mayınların imha edildikleri anların görüntüleri paylaşıldı
Mayınların imha edildikleri anların görüntüleri paylaşıldı
Aydınlılar sahura 'Davulcu Teyze' ile uyanıyor
Aydınlılar sahura 'Davulcu Teyze' ile uyanıyor
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında patlama meydana geldi
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında patlama meydana geldi
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu
Son Eklenen Videolar
Deneme sürüşü bahanesiyle motosikleti çaldı
Deneme sürüşü bahanesiyle motosikleti çaldı
Mayınların imha edildikleri anların görüntüleri paylaşıldı
Mayınların imha edildikleri anların görüntüleri paylaşıldı
Aydınlılar sahura 'Davulcu Teyze' ile uyanıyor
Aydınlılar sahura 'Davulcu Teyze' ile uyanıyor
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında patlama meydana geldi
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında patlama meydana geldi
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti