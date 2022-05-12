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Deniz Aslanı 2022 başladı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı başladı.
Deniz Aslanı 2022 başladı

Deniz Aslanı 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde Ege Denizi'nin uluslararası sularında başladı. Normalde 2 yılda bir yapılan, ancak koronavirüs salgını nedeniyle en son 2018 yılında gerçekleşen tatbikat, Türk Arama Kurtarma Teşkilatı içinde yer alan askeri ve sivil unsurlar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın katılımıyla yapılıyor. Tatbikatı İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir de izleyecek.

KOORDİNASYONUN ÜST DÜZEYE ÇIKARILMASI HEDEFLENİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi, Sahil Güvenlik Komutanlığı Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi, Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile diğer kurum ve komutanlıklara ait acil durum/harekat merkezleri arasındaki koordinasyonu test etmeyi amaçlayan tatbikat, müşterek arama kurtarma faaliyetlerinde iş birliği ve koordinasyonu üst düzeye çıkarmak ve tatbikata katılan tüm unsurların arama kurtarma usullerinin uygulanmasına yönelik eğitimlerini geliştirmeyi de hedefliyor.

19 ÜLKEDEN 27'Sİ YABANCI 47 GÖZLEMCİ TAKİP EDECEK

Toplamda 19 ülkeden 27'si yabancı olmak üzere 47 gözlemcinin takip edeceği tatbikat, 2 senaryo halinde icra edilecek. İlk senaryoda Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde su alarak batmakta olan bir ticari gemiden tehlike sinyali alınması üzerine gemi mürettebatının kurtarılması icra edilecek. İkinci senaryoda ise tehlike sinyali alınan ve yanmaya başlayan yolcu motorunun personelinin kurtarılması gerçekleştirilecek. Tatbikatta; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 firkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma uçağı, 1 arama kurtarma helikopteri, 2 ulaştırma uçağı, muharip uçak, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan bir arama kurtarma helikopteri ile sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 korvet, 8 bot, 4 helikopter, 2 uçak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 bot ile arama kurtarma ihtisaslı personel görev alıyor.

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