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Deniz Dünyası, sömestirde çocukların eğlence merkezi oldu

Keçiören’de bulunan Deniz Dünyası, sömestirde çocuklar için eğlence merkezi oldu.
Deniz Dünyası, sömestirde çocukların eğlence merkezi oldu

Pandemi kuralları uygulanarak ve HES kodu sorgulaması yapılarak ziyaret gerçekleştiren çocuklar ve aileler burada hem deniz canlılarını tanıma hem de koi balıklarını elleriyle besleme fırsatı buluyorlar.

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Başkan Turgut Altıok ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirebileceği Deniz Dünyası’nın ücretsiz ziyaret edildiğini de belirterek,  “Çocukken biz Keçiören’de gezecek yer olmadığından Kuğulu Park’a veya Gençlik Parkı’na gezmeye giderdik. Ama gün geldi, Keçiören’e hizmetkâr olduk, ortaya koyduğumuz hizmetlerle ve eserlerle Keçiören’i gezilip görülecek ilçeler listesine soktuk. Aileleri ve çocukları canlılarla iç içe görmek bizleri mutlu ediyor. Şehrin stresli ortamından uzaklaşmak için sömestirin vazgeçilmezi olan Deniz Dünyası hem doğal bir ortam sunuyor hem de hayvan sevgisini aşılamak noktasında önemli bir işlev görüyor. Burada ziyaretçilerimizin akvaryumdaki canlılar hakkında bilgi almalarını sağlıyoruz. Okyanusun altında bulunan eşsiz güzellikteki dünyayı öğrenmek, keşfetmek isteyen tüm vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı Deniz Dünyası’na bekliyoruz.” diye konuştu. 

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