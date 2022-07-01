  • BIST 2.444,85
  • Altın 964.484
  • Dolar 16.7461
  • Euro 17.5173
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 24 °C
»

Deniz kirliliğinin hızlı tespiti, tam donanımlı deniz uçağı ile yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı, öncelikle Marmara Bölgesi ve diğer denizlerde oluşabilecek kirliliği, alçak irtifa yapabilen, teknolojik donanıma sahip deniz uçağı ile tespit ederek görüntüleyecek.
Deniz kirliliğinin hızlı tespiti, tam donanımlı deniz uçağı ile yapılacak

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye Çevre Ajansı, deniz yetki sınırları içinde her türlü kirlilik ile deniz vasıtalarının oluşturduğu kirliliğe hızlı müdahale ve deniz denetimi için, suya inebilme özelliğine sahip deniz uçağı için kiralama ihalesine çıkacak.

Kiralanacak deniz uçağının en az dört kişiyi taşıyabilmesi, kesintisiz en az dört saat kesintisiz uçuş yapabilmesi, Türk Sivil Havacılık Kanununa uygun uçak sicili belgesi, tescil belgesi ve uçuşa elverişlilik sertifikası bulunması şartları aranacak.

Deniz uçağının uçuş hızı, kıyı, deniz ve denetim alanlarının tespit ve kontrolünde görüntünün net sağlanabilmesi ve alınabilmesi için düşürülebilecek.

Alçak irtifa ve su yüzeyine yakın mesafede uçma özelliğine sahip deniz uçağı, özellikle Marmara Eylem Planı kapsamında müsilajın görüldüğü şehirler ve her türlü çevre sorunu ile ilgili olumsuzluklarda diğer deniz alanlarında da kullanılabilecek.

Marmara Denizi havzasında 7/24 esaslı uçuş yapılacak
Düzenli kontrol ve denetim uçuşlarıyla, Marmara Denizi, körfez ve boğazların havadan görüntüsü alınarak, deniz kirliliğinin takibi ve kontrolü için veri sağlanacak. Deniz uçağı, Marmara Denizi havzasında resmi tatiller dahil 7/24 esaslı uçuş yapacak.

Planlı ve ani deniz denetimlerinde olumsuzluğun tespit edilmesi halinde deniz uçağının alçak irtifadan uçma ve bölgeye rahat iniş yapma kabiliyetine sahip olması sebebi ile hızla müdahale edilecek.

Gemi kirliliğine yönelik bir durum tespit edildiğinde Türkçe ve İngilizce uyarı anonsu geçilecek.

Deniz uçağı, Türkiye Çevre Ajansı denetim personeliyle uçuş yapacak.

Denetim uçuşu sırasında hava şartları müsaitse ajans denetim personelinin talebi üzerine olumsuzluğun olduğu bölgeye inilerek denetim ve tespit çalışması yapılması sağlanacak.

Ancak gerektiğinde ajans tarafından verilecek talimat ve güzergah doğrultusunda deniz uçağı, ajans denetim personeli olmaksızın da denetim ve kontrol uçuşları yapacak, denizden fotoğraf ve görüntü alabilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Kurbanlık alırken hayvan sağlığı ön planda tutulmalı' uyarısı01 Temmuz 2022 Cuma 13:30
  • Deniz kirliliğinin hızlı tespiti, tam donanımlı deniz uçağı ile yapılacak01 Temmuz 2022 Cuma 12:35
  • Jandarma turizm kenti Antalya'da trafiği helikopterle denetledi01 Temmuz 2022 Cuma 12:12
  • Pamukkale'yi yılın ilk yarısında yarım milyondan fazla turist gezdi01 Temmuz 2022 Cuma 12:10
  • 1500 hakim ve savcı adayı alınacak01 Temmuz 2022 Cuma 12:09
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Sözümüz var01 Temmuz 2022 Cuma 12:07
  • BDDK Başkanı Akben'den kredilerle ilgili açıklama01 Temmuz 2022 Cuma 11:26
  • Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor01 Temmuz 2022 Cuma 11:00
  • Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi01 Temmuz 2022 Cuma 10:34
  • Doğal gazda temmuz tarifesi değişmedi01 Temmuz 2022 Cuma 10:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti