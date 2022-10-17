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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemi model ve resim yarışması düzenleyecek

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gemi model ve resim yarışmaları düzenlenecek. Katılımcılar, 250 yıldır Türk karasularını koruyan gemi ve okul gemi modelleri ile yarışacak.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemi model ve resim yarışması düzenleyecek

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının, kültür ve sanat hizmetleri kapsamında düzenlediği ödüllü gemi model yarışmasının ikincisi ile resim yarışmasının 15'incisine ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ödüllü gemi model yarışmasına ilişkin ilana göre, katılımcılar, aralarında Atatürk tarafından da kullanılan Savarona yatının da bulunduğu, 250 yıldır Türk karasularını koruyan gemiler ve okul gemileri Hamidiye Kruvazörü, Turgut Reis Zırhlısı, Berk-i Satvet Torpido Kruvazörü, Peyk-i Şevket Torpido Kruvazörü, TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa, TCG Sokullu Mehmet Paşa modelleri ile yarışacak.

Modellerin teslimi 10-14 Nisan, değerlendirilmesi 24-27 Nisan'da, yarışma sonuçlarının ilanı ise 2 Mayıs 2023'te yapılacak.

Resim yarışmasının 15'incisi düzenlenecek
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 15'incisi düzenlenen ödüllü resim yarışmasının konusu ise "Deniz Harp Okulu ve Deniz Lisesi (Eğitim ve Yaşam)" olacak.

İlk üç dereceyi alan eser ressamlarından birine Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca da uygun görülmesi durumunda jüri tarafından "Bahriye Ressamı" unvanı verilecek.

Bu eserlerin teslimi 3-7 Nisan, değerlendirilmesi 10-14 Nisan'da yapılacak, sonuçlar ise 18 Nisan 2023'te ilan edilecek.

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